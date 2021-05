Solid, quien sostiene el trofeo, juega de posición "jungla" en su equipo. | Fuente: Infinity Esports

Gracias a su campeonato en la liga regional de Latinoamérica, Infinity Esports, con un peruano entre sus filas, participará en el importante torneo mundial del videojuego League of Legends, Mid-Season Invitational (MSI), en Islandia.

Del 6 al 11 de mayo, nuestro compatriota Diego Vallejos “SolidSnake”, acompañado de dos jugadores chilenos (“cody” y “Kz”), dos argentinos (“WhiteLotus” y “Ackerman”) y un uruguayo (“Buggax”), buscará la gloria en la primera parada competitiva presencial mundial del videojuego.

Infinity Esports ya se encuentra en Islandia para el inicio de las partidas el próximo domingo y se encuentra en un sistema de burbuja de 14 días de concentración en el hotel para evitar contagios por la COVID-19.

Las partidas

Infinity Esports clasificó al Grupo C del torneo y tendrá como máximo rival al campeón del Worlds 2020, el equipo coreano de DAMWOM KIA.

Jueves 6 de mayo - Infinity Esports v DetonatioN FocusMe

Infinity Esports se enfrenta a DetonatioN FocusMe, actual campeón de la LJL (Japón) a partir de las 9:00 MX, CO | 10:00 CH | 11:00 AR.

Viernes 7 de mayo - Infinity Esports v DAMWON KIA

El equipo latinoaméricano se medirá frente al actual campeón del mundo, el representante de la LCK (Corea del Sur), DAMWON KIA, en punto de las 10:00 MX, CO | 11:00 CH | 12:00 AR.

Sábado 8 de mayo - Infinity Esports y v Cloud9

El mejor equipo de Latinoamérica, Infinity Esports, buscará vencer a Cloud9, el actual campeón de Norteamérica (LCS) a partir de las 11:00 MX, CO | 12:00 CH | 13:00 AR.

Martes 11 de mayo

Infinity Esports tendrá su segunda ronda de partidas. En la primera partida enfrentará nuevamente a DetonatioN FocusMe en punto de las 9:00 MX, CO | 10:00 CH | 11:00 AR; seguido del encuentro ante DAMWON KIA a las 10:00 MX, CO | 11:00 CH | 12:00 AR para finalizar la jornada a las 13:00 MX, CO | 14:00 CH | 15:00 AR contra Cloud9.

Los dos mejores equipos del Grupo C pasarán a la siguiente ronda clasificatoria del MSI.

Todas las partidas se podrán ver por los canales de Riot Games Latinoamérica en YouTube y Twitch. Los jugadores obtendrán recompensas por ver el torneo.

Experiencia mundialista

‘SolidSnake’ no es nuevo en el circuito profesional. Luego de salir campeones en el 2018, el jugador peruano viajó junto a Infinity Gaming a Corea del Sur para el Campeonato Mundial (Worlds) de dicho año, el torneo más importante del videojuego.

En dicha ocasión, el equipo latino llegó hasta las fases final del Play-In, cayendo derrotados por el equipo europeo de G2.

