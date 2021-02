Oddie se convirtió en uno de los jugadores más queridos de la región. | Fuente: Riot Games

Luego de retirarse del competitivo del videojuego League of Legends en el 2020, el peruano Sebastián ‘Oddie’ Niño ha sido anunciado como el nuevo jugador del equipo Rainbow7 para la presente temporada de la Liga Latinoamérica.

A través de sus redes sociales, el vigente campeón de la competencia presentó al jugador considerado como el mejor jungla de la región generando una gran cantidad comentarios entre los seguidores de la liga.

Sebastián, de 23 años, mencionó que este mismo martes está viajando a México para unirse al equipo y que “dará lo mejor de sí para lograr el campeonato”.

Hoy se viaja a MX y mañana se empieza a practicar con el team. Lo único que quiero decir es que daré lo mejor de mi este split para lograr el campeonato. https://t.co/BhnFjtVNU1 — Sebastian Alonso (@OddieLAN) February 9, 2021

Oddie juega desde muy joven y estuvo en circuito profesional de LoL desde el 2013, siendo parte del extinto Lyon Gaming, hoy Rainbow7 en organización. Con Isurus ganó el bicampeonato de la Liga Latinoamérica (LLA) en el 2019 y asistió al Mundial, el Worlds.

Como jugador fue muy querido y fue despedido del competitivo con una canción en su honor.

"Después de tantos años de la misma rutina, me cansé. Quiero vivir mi vida como una persona normal, compartir tiempo con mis amigos y mi familia. Necesito que esto pare", dijo el jugador a EFE al momento de comunicar su retiro.

"Tomo la decisión porque ya no siento el juego como antes, no es que lo odie o no me guste, sino que ya no vivo esa emoción de años anteriores y no quiero forzarme a jugar", explicó.

Oddie debutará en su retorno este fin de semana y podrá ser visto por las pantallas de Riot Games por Twitch o YouTube.

League of Legends es el esport con más jugadores en el mundo: Cuenta con más de 8 millones de jugadores activos diarios en sus servidores regionales y es la responsable del fenómeno de los deportes electrónicos en la sociedad.

