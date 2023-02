'SolidSnake' y 'Oddie' son los únicos peruanos presentes en la máxima competencia latina de League of Legends. | Fuente: Composición

Los esports son cada vez más influyentes en los jóvenes del mundo. Los videojuegos competitivos han ganado miles de adeptos gracias a la globalización del internet y cada vez es más común ver a adolescentes convertir su forma de entretenimiento en su trabajo y modo de vivir.

Perú no es ajeno a ello y prueba de ello son los jugadores profesionales que tenemos en las diferentes ligas regionales oficiales de distintos títulos. Además de ser una meca en el Dota 2, también tenemos representantes constantes en League of Legends, profesionales que no solo ponen en alto el nombre de nuestro país, sino que también han llegado a instancias mundiales en representación del continente.

‘Oddie’ y ‘Solid’ en la LLA

Lo primero que debemos de saber es que League of Legends se divide competitivamente en ligas profesionales en diferentes regiones del mundo. Para América, esta se divide en 3: LCS (Estados Unidos y Canadá), CBLOL (Brasil) y LLA (Latinoamérica).

En esta última es donde compiten Sebastián ‘Oddie’ Niño y Diego ‘Solid’ Vallejo, dos nombres veteranos ya para esta competencia y cuya experiencia no se limita a nuestra región, sino a los máximos torneos del mundo.

‘Oddie’ busca repetir el sueño

A sus 25 años, ‘Oddie’ es uno de los nombres más reconocidos del videojuego en la región.

Desde su aparición en el ambiente competitivo en 2013, el peruano ha logrado conseguir importantes clasificaciones mundiales. Ganador de las ligas regionales, también ha clasificado a torneos como el International Wildcard (2016), el MSI (2017 al 2019) y, por supuesto, a los campeonatos mundiales llamados Worlds (2017 y 2019).

Actualmente milita en el equipo Rainbow7, pero ha hecho historia en escuadras claves para Latinoamérica como Lyon e Isurus Gaming.

Junto con ‘Solid’, son los únicos peruanos en una liga gobernada en un tercio del porcentaje por argentinos y hasta surcoreanos. “Es muy dificil traer novatos a la LLA. Los equipos buscan a quiénes tengan experiencia y por eso se opta por los coreanos. En los tres splits que tengo con Rainbow7 me ha tocado con coreanos que son muy buenas personas y muy buenos jugadores. Siempre está la barrera del habla, pero depende mucho del equipo para entregarlos. Tenemos una armonía y somos muy amigos”.

‘Oddie’ también tiene un mensaje para los que sueñan con integrar la liga profesional del videojuego. “La barrera es muy alta ahora mismo porque no solo se compite con los jugadores que quieren ascender desde la LVP (una especie de segunda división de la región), sino que ahora también tienen que pelear con plazas extranjeras, pero las nuevas personas que quieren ingresar al mundo de League of Legends profesional y que sean latinos deben demostrar tener las habilidades para subir a tu equipo hasta esta instancia y ser de los mejores en el juego en servidores (soloQ) para mejorar tus mecánicas y ser de renombre. Para mí es difícil ver a un peruano o latino en las fases más altas de Norteamérica, por ejemplo”.

Sobre la propia LLA, ‘Oddie’ tiene sus propias impresiones sobre los cambios que ha sufrido el formato. “Un mejor de 3 sí puede demostrar quién es el mejor equipo. Tienes oportunidades para demostrar de lo que eres capaz”, comenta por una parte, pero también cree que “el segundo juego comienza muy tarde. Se siente que hay mucho tiempo muerto y nos piden llegar muy temprano a la liga”.

Y ‘Oddie’ también nos dejó un mensaje a futuro: quiere disputar un torneo de talla internacional en nuestro país. “Me siento orgulloso de que un evento tan grande se dé en Perú (The Lima Major 2023). Yo también quiero tener una final en Perú, nunca he tenido una competencia allí. Es uno de mis sueños que mi familia pueda estar presente y verme triunfar”. Solo para recordar, League of Legends celebró una final de la CLS (copa para la región Sur de Latinoamérica) en Lima.

‘Solid’ y la escuadra del infinito

Igual de exitoso es ‘SolidSnake’, quien con 23 años también ha llegado a instancias mundiales de este videojuego.

El también junglero ha hecho una carrera sólida principalmente en un solo equipo: Infinity. Puso a todos los fanáticos del juego a soñar con sus grandes actuaciones en los Worlds 2018 y 2021 y dejó en claro que la escuadra costarricense estaba en la liga para competir en lo más alto.

‘Solid’, quien para esta entrevista se encuentra jugando la semana 4 de la LLA, declaró sentirse en una “etapa muy buena” como jugador profesional, siendo uno de los más veteranos dentro de la competencia. “Siento que estoy jugando bien y con una buena lectura de las partidas, además de una buena sinergia con mi equipo. Capaz podría tomar mucho más liderazgo en el tema de cómo vamos en el mapa y cuestiones así para mejorar en el equipo. Y en general en la liga siento que el mejor de 3 está siendo muy bueno. Esa práctica nos ayuda de cara a la siguiente etapa. Esta experiencia te ayuda a darte cuenta de lo que está pasando para solucionar errores de cara a las siguientes partidas”.

Los esports son, generalmente, carreras en los que estar en la cima es de corto tiempo. Pese a ello, los peruanos han logrado mantenerse en grandes posiciones, incluso pese a la llegada de extranjeros más jóvenes y de un trajín profesional incluso más exigente.

“En general los extranjeros que llegan vienen con cada vez más nivel. La competencia es cada vez más fuerte. Cualquier equipo te puede dar pelea, ya sea el primero de la tabla o el sexto o séptimo”, añade.

‘SolidSnake’, eso sí, es realista con el panorama del juego en nuestro país, lugar donde se juega, pero que en términos generales no sobresale en número de jugadores frente a territorios cercanos.

“Yo creo que en realidad el jugador proplayer peruano debería intentar ir a jugar a México o Argentina donde hay mejor competencia y mejor ping. Al peruano le dificulta mucho sobresalir en League of Legends porque no tiene un servidor donde tenga un ping bajo. Son cosas que te ponen en desventaja. Debes aspirar a un ecosistema donde puedas desarrollarte”, finaliza.

Tanto 'Oddie' como 'SolidSnake' juegan semanalmente la LLA los días martes y miércoles, competencia que puedes ver en YouTube o Twitch a través de las redes sociales oficiales de la competencia.

