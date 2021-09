Los esports son videojuegos que ponen a competir jugadores los unos a los otros determinados por su habilidad. | Fuente: Valve

Los deportes electrónicos volverán a hacer presente en la próxima edición de los Juegos Asiáticos el 2022 con 8 competencias de esports con su propio medallero.

La competencia, la cual se desarrollará en Hangzhou, China, en septiembre del próximo año, tendrá 8 videojuegos como disciplinas oficiales:

Honor of Kings (versión asiática de Arena of Valor)

Dota 2

Dream Three Kingdoms 2

EA Sports FIFA

Hearthstone

League of Legends

Peacekeeper Elite (versión asiática de PUBG Mobile)

Street Fighter V

La selección incluye a los videojuegos más populares de la región y del mundo, como Dota 2 y League of Legends, además de juegos deportivos, de disparos, cartas y peleas.

Con supervisión del COI

Los Juegos Asiáticos son organizados por el Consejo Olímpico de Asia, pero se encuentran bajo supervisión del Comité Olímpico Internacional (COI), ente que regula las Olimpiadas.

El COI ha ido cambiando su opinión sobre los esports, primero negando alguna inclusión de ellos en los Juegos Olímpicos, pero luego aceptando mesas de diálogos.

Antes de Tokio 2020, el COI celebró un torneo de esports en Japón categorizándolos como deportes de demostración. Sin embargo, fueron claros en solo aceptar simuladores virtuales de deportes convencionales, sin dejar lugar a mundos fantasiosos o de combates.

Los esports hicieron su debut en Asia como un evento de demostración en Yakarta - Palembang 2018. Ahora, serán deportes oficiales.

Hace tres años, cinco videojuegos (League of Legends, Arena of Valor, Pro Evolution of Soccer 2018, StarCraft II, Hearthstone y Clash Royale) fueron elegidos para Yakarta. China ganó oros en LOL y Arena of Valor.

