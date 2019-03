El viernes pasado, una masacre ocurrida en la ciudad de Christchurch, Nueva Zelanda, enlutó al mundo entero. Un supremacista blanco entró a una mezquita de la ciudad y asesinó hasta a 49 personas, transmitió el suceso vía Facebook Live, en una acción que muchos medios señalaron como producto de la influencia de los videojuegos.

Dentro de la gran cantidad de víctimas, se ha confirmado que un ex jugador profesional del videojuego Counter Strike: Source murió en el atentado. Atta Elayyan formó parte de las competencias del clásico videojuego como parte del equipo NewType desde los años 2000 y se forjó como un miembro importante del circuito profesional del país. Él nació en Kuwait y tenía 33 años.

Conocido como “crazyrab”, el jugador fue un gran asiduo del videojuego hasta el 2008, pero dejó este rubro para más tarde estudiar Informática y terminar fundando su propia compañía de software, LWA Solutions , que es el equipo de desarrollo detrás de MetroTube (una aplicación de YouTube) para Windows Phone.

Vía Game Informer, se descubrió un mensaje del jugador en un blog de internet. "Nunca me hubiera metido en la industria de la tecnología si no hubiera estado obsesionado con los juegos durante esos años y las horas de atención, el juego intenso y el deseo de tener éxito en realidad me han ayudado mucho en muchos aspectos de mi vida", escribió Elayyan en 2012. "Por supuesto, incluso si fue una completa pérdida de tiempo, la gente y los amigos que conocí durante esos años valieron la pena".

La máxima de las condolencias para su familia.



