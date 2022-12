Benjyfishy era una de las más grandes promesas del videojuego. Ahora ya no juega Fortnite. | Fuente: Difusión

Los videojuegos competitivos (esports) han pasado no solo a ser un gran método de entretenimiento, sino también una forma de vida. Por eso muchos jóvenes se están dedicando a esta ya profesión, ganando una gran cantidad de dinero por ello.

Sin embargo, no todos los padres están dispuestos a permitir que sus menores dejen la escuela para ser parte de esta carrera. Pero hay que casos resaltantes en los que la apuesta es superada con creces y es la madre quien determinó el camino.

De la escuela a profesional del Fortnite

Benjy David Fish, mejor conocido como ‘benjyfishy’ debutó con 15 años en el mundo profesional de Fortnite.

Su primer torneo fue para él, ganando hasta 11 mil dólares en una sola oportunidad, algo que fue bien visto por su madre. Ella, no obstante, debía tomar una decisión: dejar que explotara este potencial y se dedicara de lleno a jugar o seguir con su vida convencional.

Con la condición de que las clases que perdería las llevara con tutores en el hogar, Benjy empezó su carrera a tiempo completo en el videojuego.

Del 2019 al 2022, el jugador ha ganado 570 mil dólares, incluyendo una clasificación al Campeonato Mundial de Fortnite que repartió 30 millones de dólares en premios. Con ello compró una propiedad para la familia.

Anne Fish, su madre, ha escrito dos libros sobre la travesía de su hijo en este mundo.

Su futuro

Lastimosamente para sus intereses, el modelo competitivo de Fortnite retrocedió con la pandemia, provocando que el jugador tenga que salir de este juego.

"Me enamoré de Fortnite, solía jugarlo de ocho a diez horas al día, pero incluso la temporada pasada solo jugaba durante los torneos”, dijo Benjy al momento de anunciar su cambio. “La razón por la que quería ser un jugador profesional era tener un trabajo que me gustara, así que ahora mismo me parece inútil continuar con algo que no me gusta".

Benjyfishy es un jugador del equipo checo Enterprise Esports para Valorant. Con más de 3,9 millones de seguidores en Twitch, también se ha convertido en un streamer dedicado, con dinero extra al que gana en diferentes competencias.

