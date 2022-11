PewDiePie se declaró fan de Dota en sus años de juventud y aseguró que League of Legends no existiría sin este videojuego. | Fuente: YouTube/Trash Taste

League of Legends es uno de los videojuegos más populares en la actualidad y, probablemente, el Multiplayer Battle Online Arena (MOBA) con más jugadores alrededor del mundo. Pese a la supremacía de LoL y a que otros exponentes del género han desaparecido por perder terreno frente a los Battle Royale, hay otro título que aún mantiene una respetable cantidad de usuarios activos: Dota, su eterno rival.

La discusión de nunca acabar entre los fans de estos dos videojuegos revivió una vez más cuando el popular youtuber y streamer Felix 'PewDiePie' Kjellberg dijo que “League of Legends no existiría sin Dota” en el más reciente episodio del podcast Trash Taste.

PewDiePie revive el eterno League of Legends vs. Dota

En una de las secciones de Trash Taste, podcast dirigido por los creadores de contenido Joey Bizinger, Garnt Maneetapho y Connor Colquhoun que se centra principalmente en el anime y la cultura pop japonesa, se le preguntó a PewDiePie si había jugado a Halo en sus años de juventud. Kjellberg respondió que en lugar del shooter desarrollado por Bungie, prefería jugar Dota con sus amigos en dicha época, hablando de la primera versión del videojuego cuando aún era un mapa personalizado de Warcraft III y no Dota 2, secuela que está a cargo del desarrollador ‘IceFrog’ y de Valve en la actualidad.

Ante la expresión de desagrado de Connor Colquhoun por su respuesta, ya que todos los presentadores de dicho podcast son jugadores activos de LoL, ‘PewDiePie’ exclamó “jod*nse, League [of Legends] le debe todo a Dota, no existiría sin Dota”.

Colquhoun contestó al comentario de Kjellberg mencionando que el Dota original era un prototipo que fue “arreglado” cuando League of Legends fue lanzado al mercado allá por octubre de 2009. No obstante, ‘PewDiePie’ no dió su brazo a torcer diciendo “¡pero tenía alma!”.

Luego incluso bromearon comparando la serie animada de Dota 2 “Dragon Blood” con "Arcane", la de League of Legends. Sin embargo, Kjellberg explicó que pese a que muchas personas le insisten ver dicho show, no quiere hacerlo.

Una de las más grandes rivalidades de los videojuegos

El debate entre los fans de Dota y League of Legends no es reciente y se originó cuando el segundo fue lanzado al mercado. Brandon Beck y Mark Merril, fundadores de Riot Games, reclutaron a Steve Feak y Steve Mescon, uno de los desarrolladores de Defense of the Ancients y el creador de la web Dota All-Stars.com respectivamente, para trabajar en este nuevo proyecto.

El objetivo era crear una ‘secuela espiritual’ del mapa personalizado de Warcraft III que lo desligara de este videojuego y que pudiera ser comerciado y publicitado libremente sin tener que estar atado a la obra de Blizzard. El resultado fue League of Legends y, si bien contó con una gran aceptación por parte de la mayoría de veteranos de Dota y de nuevos jugadores, un sector de los usuarios sintió que era muy distinto a la obra original y que simplificó muchas de sus complejas mecánicas para que fuera más atractivo para las masas.

Los desarrolladores que siguieron expandiendo Dota con nuevas versiones del mapa se separarían para buscar nuevos horizontes y, debido a la popularidad del género, una plétora de títulos intentando emularlo surgieron como Heroes of Newerth, Heroes of the Storm y -por supuesto- Dota 2, al que muchos consideran como la verdadera secuela de Defense of the Ancients no solo por el nombre, sino por retener las mecánicas y el espíritu de esta obra.

