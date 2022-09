Last Chance, como su nombre lo dice, es la última oportunidad para clasificar al mundial de Dota 2. | Fuente: valve

Infamous Gaming y Tempest, dos escuadras peruanas de Dota 2, viajarán a Singapur para disputar The Last Chance, el último torneo clasificatorio al mundial del videojuego, The International.

Del 8 al 12 de octubre, 12 equipos, incluyendo los peruanos, se disputarán los últimos dos boletos para el campeonato, que se jugará allí mismo en el país asiático. ¿Quiénes son nuestros rivales?

Los rivales de Tempest

Tempest está conformado por los peruanos ‘Mnz’, ‘DrakenN’ y ‘Mjz’, además de los ecuatorianos ‘Sebas’ y ‘slad1n’.

Ellos fueron sorteados para el Grupo A, donde se enfrentarán a Natus Vincere, nouns, Polaris Esports, Team Secret y Vici Gaming.

El primer juego de The Last Chance es, curiosamente, jugado por Tempest contra el siempre difícil Team Secret, en horas de la noche del 7 de octubre para Perú.

En esta primera fase tendrá que jugar contra cada equipo en serio al mejor de 2 partidos.

Los rivales de Infamous Gaming

Infamous Gaming está compuesto por los peruanos ‘Parker’, ‘Leostyle’, ‘Accel’ y ‘Frank’, además del boliviano ‘Michael’.

Ellos forman parte del grupo B, donde se enfrentarán a T1, Team Liquid, Virtus.pro, Wildcard Gaming (donde está jugando el también peruano ‘Alone’) y Xtreme Gaming.

Su primer encuentro será contra Team Liquid a las 4:30 de la mañana hora Perú del 8 de octubre.

En ambos grupos, los cuatro primeros equipos clasifican a la llamada Llave de Ganadores, mientras que los dos últimos, a la de Perdedores.

En dicha nueva fase, también llamada Playoffs, los equipos de las Upper Brackets tendrá una doble chance de permanecer en la competencia: si pierden su serie, bajan a la Lower. Por el contrario, los equipos de abajo tendrán que luchar partido a partido por si quieren la gloria.

Solo los dos finalistas tendrá su pase a The International 2022.

Hasta la fecha, en total son 13 los jugadores peruanos los que representarán a nuestro país en el mayor evento de Dota 2 en el mundo. Cuatro de ellos forman parte de Beastcoast, otros cinco conforman la alineación de Thunder Awaken, uno es miembro clave de la escuadra de TSM.FTX y, con la clasificación directa de Hokori, tres más se añaden a la lista.

