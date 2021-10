The International es el campeonato mundial de esports que más dinero reparte al año. | Fuente: Thunder Predator (Facebook)

The International 10 ha cerrado la fase de grupos en Rumania y, aunque tenemos dos escuadras con peruanos aún en competencia, también hemos tenido una mala participación nacional con Thunder Predator.

En su debut mundialista, el equipo peruano de Dota 2 cayó derrotado en 8 series y ninguna victoria, siendo la peor participación nacional hasta el momento en la competencia.

Thunder Predator cayó por 0-2 ante todos los equipos del grupo A: invictus Gaming, virtus.pro, OG, T1, Team Undying, Evil Geniuses, Team Aster y Alliance.

Pese a su eliminación, la escuadra nacional se llevó 100 mil dólares y se preparará nuevamente para regresar a The International 2022 y resarcirse de esta experiencia.

¿Cómo nos fue en The International en ediciones pasadas?

Antes de la edición de este 2021, Perú ha asistido dos veces al mundial de Dota 2.

En 2017, Infamous Gaming logró pasar a los Playoffs tras ganar 5 puntos en la fase de grupos: logró derrotar a Invictus Gaming y empatar contra Fnatic, Empire y Team Secret.

Ya en las lower brackets, cayeron ante OG. Se fueron con 123 mil dólares.

En el 2019, Infamous Gaming volvió al mundial y obtuvo un meritorio octavo puesto mundial con los jugadores que hoy conforman Beastcoast.

En la fase de grupos, obtuvieron 7 puntos: ganaron ante Fnatic y empataron con Evil Geniuses, Na’Vi, Ninjas in Pyjamas, Royal Never Give Up y Vici Gaming.

Cayeron eliminados en la lower brackets (7-8). Se fueron con 858 mil dólares.

Beastcoast ha clasificado este 2021 a las lower brackets y podrían marcar un nuevo hito en este historial.

