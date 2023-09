Una de las mayores figuras de Dota 2 pide perdón por su comportamiento tóxico en el juego

Quinn Callahan, conocido jugador de Dota 2 por la escuadra Gaimin Gladiators, emitió un extenso comunicado en el que pide perdón por su comportamiento tóxico en el videojuego y prometió cambiar.

El norteamericano, que fue campeón de los tres torneos Major de este 2023, asumió su responsabilidad de insultar a compañeros en sus juegos públicos luego de que se difundieran varios clips en los que agrede a otros con insultos a través del canal de chat del videojuego.

Se disculpa

Quinn, conocido anteriormente como CNCC, emitió un extenso comunicado a través de su cuenta de X en el que pide disculpas por su comportamiento.

"Bien, mi mal comportamiento ha persistido durante demasiado tiempo sin ser abordado, así que lo haré ahora. Los clips más recientes de mí y de muchas otras personas en los últimos años son altamente inaceptables y bastante desagradables, especialmente el más reciente”, señala.

“La mayor parte de esto proviene de mis propias inseguridades y cosas que no me gustan de mí mismo que soy demasiado inmaduro para enfrentar en medio de la tensión en un entorno público, por lo que lo descargo en otras personas, lo cual no es ni merecido ni aceptable”, añade.

El jugador también se refirió a una publicación en particular en la que un usuario reclama que la comunidad de Dota 2 es “hipócrita”, ya que distintas figuras y jugadores profesionales cercanos a él “pasan por alto” su comportamiento.

“Tus comentaristas favoritos, talento, mi organización y otras personas en la escena que no me han repudiado públicamente no son malvados ni cómplices de las cosas que he hecho y dicho. Muchas de estas partes me han dicho cosas en privado para tratar de que cambie mi comportamiento”, menciona Quinn. “Arrastrarlos por el fango no está bien ni es merecido, ya que prácticamente todos, excepto yo, en la escena de Dota son realmente buenas personas y agradables de estar cerca, y también promueven una cultura muy saludable y acogedora”.

También pidió a sus seguidores no defender sus acciones.

Pide perdón

El jugador, que ha ganado el Lima, Berlín y Bali Major de este año, terminó con una frase de arrepentimiento por todo.

“Ofrezco una disculpa masiva a todos los que he herido directamente con mis palabras y a las personas a las que he estresado o herido involuntariamente por el simple hecho de estar cerca de mí. Trabajaré en mí mismo en el futuro y cambiaré las cosas para mejor. Lo siento de nuevo ante todos", finalizó.

Quinn fue uno de los jugadores más queridos del torneo de Dota 2 realizado en Perú a inicios de año. Precisamente su falta de control en muchas partidas públicas permitió que la comunidad dotera lo conozca incluso antes debido a sus roces con algunos jugadores profesionales peruanos en sus rankeds.

Su equipo, Gaimin Gladiators, es uno de los favoritos de cara a The International 2023, el mundial del videojuego que se llevará a cabo en Seattle en octubre.