Sindicato estadounidense aprobó por votación una posible huelga de los actores de videojuegos

Los actores de Estados Unidos miembros del sindicato SAG-AFTRA votaron 98 % a favor de tomar medidas radicales como la huelga en la industria de los videojuegos.

Los artistas, que ya están en huelga en los sectores de cine y televisión, expandirían sus protestas ahora en el campo de los juegos, incluyendo los que trabajan en la voz, la captura de movimientos y los dobles de acción.

Aprobado

De los 34 687 miembros que votaron, el 98.32 % votó por el sí. Esto no significa automáticamente que los artistas vayan a ir a la huelga, sólo que podrían hacerlo después del 26 de septiembre.

De acuerdo con el gremio, los actores están negociando nuevos contratos con las empresas de videojuegos desde 2022, pero se han negado a aceptar los términos críticos que se piden. Con la votación y la presión extra de poder ocasionar una huelga indefinida, consideran que podrían conseguir que las compañías acepten.

Según el sindicato, actualmente los actores se encuentran negociando con editoras como Activision, Blindlight, Disney Character Voices, Electronic Arts, Epic Games, Formosa Interactive, Insomniac Games, Take 2 Productions, VoiceWorks Productions y WB Games.

Lo que buscan

Claramente lo que buscan inicialmente los actores es tener aumentos salariales para poder hacerle frente a la inflación.

También se piden medidas de seguridad más rigurosas en los sets de filmación. Además, como en el resto de industrias, se está pidiendo que se especifique que la inteligencia artificial no interferirá con el trabajo de los artistas, así como también no realicen copias no autorizadas de sus imágenes y voces.

"Después de cinco rondas de negociaciones, ha quedado muy claro que las empresas de videojuegos no están dispuestas a participar de manera significativa en las cuestiones críticas [...]", dijo el director ejecutivo nacional y negociador jefe de SAG-AFTRA, Duncan Crabtree-Irlanda. “Sigo teniendo la esperanza de que podamos llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de los miembros, pero nuestros miembros ya no son explotados, y si estas corporaciones no están dispuestas a ofrecer un trato justo, nuestra próxima parada serán las protestas".