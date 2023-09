Fallece a los 23 años ‘DaveeyS’, jugador latino de Valorant por KRÜ Esports

Santiago Galvis Ruiz, mejor conocido en el mundo del videojuego Valorant como ‘DaveeyS’, falleció a la edad de 23 años tras sufrir una descompensación.

El joven era jugador de la escuadra KRÜ Esports, encabezado por el exjugador Sergio ‘Kun’ Agüero, y asistió al último mundial del videojuego desarrollado en Los Ángeles.

Que en paz descanse

El anuncio fue realizado por KRÜ este mismo lunes.

"No hay forma de suavizar esto, nos tomó a todos por sorpresa. Daveeys, Santi, era un player espectacular y un compañero de primera. Con su característica humildad trabajadora, se sentía orgulloso de poder inspirar y representar a su país y región en lo más alto del Valorant mundial. Fue su sueño, y lo vio cumplido", señala el equipo en un comunicado compartido en X.

"Todos en KRÜ acompañamos en este difícil momento a su familia y amigos, y pedimos a toda la comunidad que los apoyen con su fuerza y cariño", finaliza.

El jugador había cumplido 23 años el reciente domingo. Se le recuerda especialmente por el último torneo en el que participó: el Valorant Champions 2023 en Estados Unidos. KRÜ Esports logró clasificar a esta competencia gracias al Last Chance Qualifier, eliminando a su clásico rival de la región Leviatán. Lastimosamente fue eliminado en primera fase.

"Es muy lindo para mí, es un orgullo. No solo por el país, sino también por la región. Antes mi sueño siempre fue más nacional, más de Colombia, pero me cayó encima la responsabilidad de una región y es un orgullo. Me lo tomo muy en serio, trato de ser el mejor ejemplo. Espero que pronto salga otro jugador del norte y que cada vez seamos más. Ahorita quiere hacer lo mejor, representar de la mejor manera y tratar de abrirle la puerta a los demás", dijo a ESPN tras su clasificación.

Es con profunda tristeza que tenemos que comunicarles que, tras sufrir una descompensación el domingo, falleció @Daveeys21.



No hay forma de suavizar esto, nos tomó a todos por sorpresa.



Daveeys, Santi, era un player espectacular y un compañero de primera. Con su característica… pic.twitter.com/muuHmBfCII — KRÜ Esports (@KRUesports) September 4, 2023

El jugador será velado este martes en su ciudad natal.

Riot Games se despide

Riot Games, empresa desarrolladora del videojuego, también se despidió del jugador.

“Nuestros jugadores son los sueños que comparten con el mundo, las comunidades a las que representan y también la inspiración que día a día acompaña lo que hacemos”, se lee en la cuenta principal de Valorant para la región.

“Desde Riot Games nos despedidos de Santiago ‘Daveeys’ Galvis y enviamos condolencias a toda su familia y allegados. Siempre recordaremos sus hazañas”, finaliza.