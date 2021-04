María Antonieta "Toni" Rodríguez nació en 1969. | Fuente: YouTube

La actriz de voz mexicana Toni Rodríguez falleció a los 51 años. Ella le ha dado la voz a Misato Katsuragi en Neon Genesis Evangelion y a personajes de League of Legends.

La noticia fue comunicada por Lalo Garza, conocido actor de voz de personajes como Krillin de Dragon Ball Z.

“Me parte el alma esta noticia. Una gran amiga, siempre divertida, sonriente y optimista, siempre hermosa por dentro y por fuera. Acabamos de perder a una gran actriz y a un gran ser humano. Descansa en paz, mi querida Toni Rodríguez. Llevaré en mi recuerdo tu sonrisa siempre”, mencionó en Twitter.

Una carrera en animes y juegos

Empezó en el doblaje desde hace más de 20 años, cuando estudiaba la carrera de actuación en la Academia de Sylvia Derbez. Su primer personaje importante y hasta la fecha el de más duración fue Donna Martin en Beverly Hills, 90210.

Toni Rodríguez le ha dado voz a Misato Katsuragi en el anime de Neon Genesis Evangelion, pero también a Kiyomi Takada en Death Note y Vivian Wong en Yu-Gi-Oh!

Debido a que no llegó a un arreglo económico, Toni no dobló a Misato en las películas de Rebuild of Evangelion. Sin embargo, grabó un diálogo de una escena de Evangelion 2.22 You Can (Not) Advance para un homenaje a Norma Echevarría en que se conmemoraba el primer año desde que falleció.

En cuanto a videojuegos, ella ha sido la voz de Lux en League of Legends y Legends of Runaterra, además de Tristana. También interpretó a Kitana y Mileena en Mortal Kombat 11.

