Japon || Concept Kit - Manga Edition 🇯🇵



Ce maillot a pour but d’honorer la culture japonaise en mettant en avant le monde des mangas. On y retrouve 60 des mangas les plus appréciés par les japonais. J’espere que vous pourrez y trouver votre manga favori.



RT & Fav appréciés 🙏🏽 pic.twitter.com/iZ9FG1Bwmm