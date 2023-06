Japón: dos hombres trabajaron con Amazon para robar el nuevo Zelda antes de su lanzamiento

Dos gamers en Japón tomaron medidas extremas para jugar la más reciente entrega de Zelda antes de su lanzamiento oficial.

PC World reporta sobre el curioso caso en Japón relacionado a “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”.

Trabajar en Amazon para robar un juego

Dos hombres, de 21 y 24 años, tuvieron la misma idea para hacerse del nuevo Zelda.

Los jóvenes consiguieron trabajo en una empresa subcontratada por Amazon, en la que empezaron a laborar meses antes del esperado lanzamiento del 12 de mayo.

De repente, dejaron de ir al trabajo cuando la fecha de lanzamiento de “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” estaba muy cerca.

Un supervisor llamó a la casa de uno de los hombres, donde su madre le informó que “estaba jugando videojuegos”. Posteriormente, el joven admitió que solo postuló al trabajo para jugar el último Zelda antes que todos.

El otro joven también admitió un plan similar, aunque también robó varios objetos promocionales con la intención de venderlos.

Ambos hombres fueron liberados, con la condición de retornar los objetos robados y pagar una compensación.