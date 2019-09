Mortal Kombat (1995) fue un rotundo éxito en taquilla, con una recaudación de más de 120 millones de dólares a nivel mundial. | Fuente: New Line Cinema

Los actores Robin Shou y Linden Ashby, protagonistas de la película Mortal Kombat (1995), se reunieron para conmemorar los 24 años del estreno del taquillero filme, considerado entre las mejores adaptaciones cinematográfica de un videojuego.

Robin Shou (Liu Kang) y Linden Ashby (Johnny Cage) tuvieron una amena entrevista con The Hollywood Reporter, en la que también aprovecharon para jugar los dos primeros títulos de la saga de peleas. Sin embargo, la conversación versó más sobre el filme, dirigido por Paul W.S. Anderson.

Shou contó que antes de obtener el papel de Liu Kang tuvo que realizar hasta siete audiciones, ya que los productores querían encontrar a la persona adecuada para el papel. Ashby, por su lado, reveló que improvisó varias de sus líneas durante la filmación.

Ambos confesaron haber sufrido lesiones durante las grabaciones, ya que debían realizar la mayoría de sus escenas de acción. “En el enfrentamiento contra Scorpion, Chris (Casamassa) me golpeó muy fuerte en el riñón”, reveló Ashby.

“Durante la pelea con Reptile (Keith Cooke), me tenían que lanzar contra un muro. En la primera toma lo hice bien, pero Paul W.S. Anderson me pidió hacer de nuevo la escena. Era muy perfeccionista. La terminé haciendo diez veces. A la décima me golpeé tan fuerte que me fracturé dos costillas”, contó, por su lado, Shou.

Shou y Ashby aseguraron que parte del elenco aún mantiene contacto y suele reunirse a menudo. “Hubo mucha química, nunca hubo egos. Todo fue muy profesional”, coincidieron en destacar.

Al ser consultados por la nueva película de Mortal Kombat y sobre la posibilidad de que sean convocados para un cameo, los dos sonrieron. “No importa qué tan bien le vaya a la película, nosotros siempre seremos Liu Kang y Johnny Cage”, resaltó Shou.

Ashby, en tanto, opinó que es bueno que se relance la saga cinematográfica, destacando que el videojuego tiene una historia que se puede explotar en la gran pantalla.

Sin embargo, ambos coincidieron en que la mejor adaptación cinematográfica de un videojuego fue, es y será la que ellos protagonizaron.