Esta es la carta subastada en dicho valor. | Fuente: Cgccomics

Las cartas Pokémon han dejado de ser un medio de entretenimiento y se han convertido en una lujosa industria con crecimiento sostenido. Prueba de ellos es una última tarjeta vendida en más de 350 mil dólares.

Un Blastoise hológrafico lanzado como prototipo y del cual solo hay dos ejemplares en el mundo se ha vendido en una subasta recientemente por 360 mil dólares, unos 1.2 millones de soles en nuestra moneda.

Esta tarjeta Blastoise certificada por CGC es una impresión de prueba que se creó en 1998 cuando Wizards of the Coast (WotC) se preparaba para crear tarjetas Pokémon en inglés. Aparte hay otras 3, pero creadas con el logo de Magic: The Gathering, y su valor ronda los 15 mil dólares.

De la otra unidad de WotC se desconoce su paradero y se piensa que ya no existe, por lo que, con esta premisa, su valor se incrementó.

Las cartas TCG (Juego de cartas coleccionables, por sus siglas en inglés) se introdujeron en 1996 como parte de expansión de la franquicia. Ahora, a sus casi 25 años de vida, muchas de ellas, especialmente las del primer lote, han revalorizado sus precios más del 10 000%. Para muchas personas, se ha convertido en un método de inversión en medio de la pandemia.

Las cartas de Pokémon son coleccionables y muchos juegos se agotaron hace años. El suministro inherentemente limitado de cada tipo de tarjeta significa que a medida que pasa el tiempo y las tarjetas se vuelven más difíciles de obtener, el valor aumentará de manera constante. Debido a esto, el modelo de inversión con cartas Pokémon es extremadamente simple: después de comprar una carta rara, cuanto más tiempo la conserves, más beneficios obtendrás cuando decidas vender.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify.