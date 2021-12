HBO incursiona en los juegos para celulares. | Fuente: HBO

No solo Netflix tiene la mirada en el mundo de los videojuegos.

HBO acaba de lanzar en acceso temprano “Insecure: the come up game”, un título para iPhone y iPad que simula los inicios de la carrera de una estrella de rap en Los Ángeles.

El juego para móviles está basado en la serie Insecure y cuenta con personajes de esta como Issa Dee.

Los jugadores podrán rapear con composiciones del MC SΔMMUS y elegir su propio camino para ser una estrella de rap.

El juego incluye batallas de rap. | Fuente: HBO

"Insecure: the come up game” se puede descargar gratis en la App Store.

El futuro del juego

HBO asegura que “Insecure: the come up game” tendrá pronto una versión en Google Play para dispositivos Android.

Se planea nuevo contenido para el juego durante 2022.