Age of Empires IV ya es jugable y se está puliendo detalles para su inminente lanzamiento. | Fuente: YouTube

Age of Empires IV cada vez más cerca. Los desarrolladores, Relic Entertainment, finalmente dieron noticias esperanzadoras del nuevo juego afirmando que ya es jugable y que solo están puliendo detalles para lanzarlo a las plataformas.

"Estamos haciendo un gran progreso en Age of Empires IV. No quiero ponerte celoso, pero literalmente jugamos a este juego todos los días, tanto en Washington como en Vancouver.", dice Shannon Loftis en la página del juego.

Aunque no hay un fecha concreta, Age of Empires IV podría estar llegando completamente el 2021. Además, Age of Empires II: Definitive Edition recibirá una nueva expansión en enero, llamada Lords of The West y Loftis afirma que Age of Empires III: Definitive Edition también tendrá actualizaciones similares.

La pandemia del coronavirus ha cambiado la forma en cómo trabajan las desarrolladoras y no ha sido la excepción para Relic Entertaiment. Loftis explica que el equipo trasladó el desarrollo del juego de la oficina al hogar y se modificaron los procesos para facilitar la productividad, además de evitar cualquier retraso posible en los planes del videojuego.

También agregó que “cuando se hace, de repente tienes un juego que necesita ser pulido y equilibrado, pero ya con el núcleo del juego sabes qué vas a lanzar. Y la mejor parte es que se siente como un Age of Empires”.

