Among Us ha sido todo un éxito en dispositivos móviles, PC y consolas, pero ahora el juego de investigación social está recibiendo un formato de realidad virtual. El popular título de InnerSloth llegará a Steam VR, Meta Quest 2 y PS VR muy pronto.

Por el momento no existe fecha de lanzamiento, pero durante los Game Awards 2021 se estrenó un primer trailer sobre el próximo Among Us VR.

La experiencia 2D de Among Us se traslada a un mundo 3D, donde se conserva la mecánica original del juego multijugador. El corto avance, muestra a un jugador interactuando con un teclado en una sala de tres dimensiones antes de ser atacado por otro compañero de la tripulación.

Task List:

✅submit scan

✅empty garba -- wait what was that

✅SCREAM

✅survive in VR

Among Us is coming to VR.https://t.co/7U0OWwEgTE pic.twitter.com/cuUpnuzDzh — Among Us VR (@AmongUsVR) December 10, 2021

Among Us VR

El jueves por la noche, Among Us VR fue revelado durante la presentación de los The Game Awards con un breve vistazo a la jugabilidad en primera persona.

El desarrollador InnerSloth dijo lo siguientes sobre el nuevo proyecto de realidad virtual: "Esta nueva experiencia en 3D te colocará a ti y a nuestros sospechosos spacebeans en el corazón de Skeld, con todas las mecánicas centrales del trabajo en equipo y la traición que conoces y amas. ¡La edición de realidad virtual también seguirá apoyando la experiencia multijugador, por supuesto! Ahora realmente pueden tener una reunión de emergencia juntos".

Este anuncio se produce justo antes del lanzamiento de Among Us al mundo de las consolas, incluyendo PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X/S el 14 de diciembre.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.