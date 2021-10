El popular juego Among Us llegará a consolas el 14 de diciembre. | Fuente: Innersloth

La casa desarrolladora Innersolth ha revelado la fecha de la llegada de su exitoso juego Among Us a consolas de última generación, como PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

El juego donde debes demostrar tus habilidades de engaño llegará a las consolas PlayStation y Xbox el 14 de diciembre.

"El 14 de diciembre de 2021, Among Us se lanzará digitalmente en Xbox One, Xbox Series X / S, Xbox Game Pass para consola, PlayStation 4 y PlayStation 5", anunció el desarrollador el jueves a través de una publicación de blog.

Juego cruzado

Innersloth agregó que ambas plataformas permitirán el juego cruzado, lo que permitirá que tanto usuarios de PlayStation como de Xbox jueguen entre sí en línea.

Among Us incrementó su popularidad durante la pandemia, debido a que muchas personas tuvieron que quedarse en casa y realizar trabajo remoto. El juego lleva casi 500 millones de jugadores activos.

