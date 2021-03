Activision compró Blizzard en 2010. | Fuente: Activision Blizzard

Nuevamente en el ojo de la tormenta. La compañía de videojuegos Activision Blizzard ha despedido a 190 trabajadores de distintas áreas de la compañía, en la que destacan el de esports.

De acuerdo con Bloomberg, es un 2% el despedido en esta segunda ola masiva, siendo la primera la del 2019 en la que se despidieron a 800 empleados. Los despidos incluyeron a 50 personas que manejaban la programación de esports y otros eventos en vivo.

“Los jugadores eligen cada vez más conectarse con nuestros juegos digitalmente y el equipo de deportes electrónicos, al igual que las industrias tradicionales de deportes, entretenimiento y transmisión, ha tenido que adaptar su negocio debido al impacto que la pandemia ha tenido en los eventos en vivo", dijo un portavoz de Activision Blizzard.

También se incluyen recortes en las divisiones de King.com, el estudio desarrollador de Candy Crush.

Las 190 personas despedidas recibirán 90 días de indemnización, asistencia sanitaria y un giftcard de 200 dólares para productos de Battle.net, la tienda de juegos de la compañía.

El CEO sigue ganando

De manera paralela, el CEO de Activision Blizzard, Bobby Kotick, se ha hecho acreedor de un bono de 200 millones de dólares como parte de la labor frente a la compañía en una de los años con mayores ingresos de la compañía.

Según apuntaba CtW Investment Group, fondo de inversión de la empresa, Bobby Kotick podría recibir este pago debido a un "Incentivo de creación de valor para los accionistas" que se estipula en su contrato y que permite reclamar un extra por los beneficios obtenidos.

No obstante, desde el grupo de accionistas se reconoce que el aumento de los beneficios puede no ser obra del CEO, si no de la pandemia de COVID-19, que ha beneficiado en muchos aspectos a la industria del videojuego, criticando el accionar del ejecutivo.

