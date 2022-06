Cuphead: The Delicous Last Course buscaba ser lanzado en el 2021. | Fuente: Studio MDHR

La industria de videojuegos ha visto en los últimos años casos en los que distintos proyectos se han retrasado en múltiples ocasiones antes de salir el mercado, lo que ha causado molestia en jugadores. Para Maja Moldenhauer, jefa de Studio MDHR –que creó Cuphead-, esta actitud no debería ser la correcta y la comunidad debería pensar más en los desarrolladores detrás de los títulos.

Maja Moldenhauer habló con IGN sobre el retraso del tan esperado DLC (contenido extra descargable) que llegará a Cuphead: The Delicous Last Course. Este juego estaba planeado para meses atrás, pero, según la directora, se retrasó para priorizar la salud mental de sus desarrolladores.

“Lo principal, especialmente en medio del COVID, fue mantener a todos felices”, dijo. "Esto son videojuegos. Tómate tu tiempo. La salud mental debía estar a la vanguardia, ocupando el espacio y el tiempo que necesitabas, especialmente en los últimos dos años. Si el lanzamiento necesita más tiempo, llevará más tiempo. ¿A quién le importa?'"

"Si vamos a arriesgarlo todo, será una empresa de la que estemos orgullosos", explicó Moldenhauer. "Va a ser una empresa que es todo, una amalgama de todas las cosas que siempre hemos querido. Respeto mutuo, amor y apoyo".

Retrasos en la industria

Durante los últimos años, se ha empezado a hablar fuertemente del crunch, un término que asocia a las interminables jornadas de trabajo diario y semanales que tienen que pasar los desarrolladores de juego para lanzar un proyecto al mercado en la fecha señalada.

Distintas obras maestras, como Red Dead Redemption II o The Last of US: Part II han pasado por ello y han puesto en debate el hecho de qué tan importante es cumplir con la fecha de salida de un juego dejando de lado la salud de sus responsables.

Sin embargo, desde el lanzamiento de Cyberpunk 2077, un juego retrasado en múltiples oportunidades, esta práctica pasó a verse reflejada en el videojuego como tal: el juego de CD Projekt Red llegó con múltiples bugs y errores y permitió a los jugadores comprender a más tiempo de espera, el resultado podrá salir siempre mejor.

Cuphead regresa al mercado

The Delicious Last Course incluirá un nuevo personaje a Cuphead llamado Ms. Chalice y una gran nueva cantidad de jefes. Tiene su fecha de lanzamiento en PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch para el próximo 30 de junio.

