GTA es considerado como uno de los juegos más violento de la industria. | Fuente: Rockstar Games

Un estudio realizado durante los últimos 10 años ha determinado que jugar videojuegos no cambia el comportamiento de las personas hacia una actitud violenta.

La investigación, publicada en el Journal of Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, se llama Growing Up with Grand Theft Auto: A 10-Year Study of Longitudinal Growth of Violent Game Play in Adolescents y muestra el seguimiento de dos psicólogas a un grupo de jóvenes jugadores de GTA.

Durante dicho tiempo, se analizó el desarrollo de 500 jóvenes de ambos sexos entre 13 y 14 años y su relación con los videojuegos. Los participantes fueron divididos en 3 grupos: quienes jugaban una cantidad importante de videojuegos violentos desde temprana edad (4%); quienes disfrutaban título con violencia moderada desde una edad temprana (23%) y quienes no jugaban o consumían juegos con nivel bajo de violencia (73%).

Las conclusiones del equipo liderado por Sarah M. Coyne y Laura Stockdale mencionan que no existe ninguna relación entre el consumo de videojuegos violentos y el aumento en el comportamiento agresivo en sus jugadores.

Lo que sí confirma es que los adolescentes usan este tipo de juegos como mecanismo para afrontar los problemas de salud mental, en una forma de hacerle frente a los síntomas depresivos y disminuir su ansiedad.

Esta investigación es una de las primeras en considerar tanto tiempo de estudio y, aunque no es definitivo, marca uno de los trabajos más amplios en el campo.

