Bruno Mars y Anderson .Paak aparecerán en Fortnite. | Fuente: Fortnite

Luego de realizar colaboraciones con artistas, como Travis Scott, Ariana Grande, Marshmello y J Balvin, el popular juego de Epic Games ha decido traer al dúo nominado a los Grammy: Silk Sonic.

Silk Sonic está conformado por Bruno Mars y Anderson .Paak, ellos estarán en Fortnite con una estación de radio, 'skins' basados en su estilo ochentero y un torneo para jugadores.

Incluso Bruno Mars bromeó un poco sobre su participación dentro del juego diciendo lo siguiente: “Cuando Fortnite me dijo si quería tener un atuendo dentro del juego, pregunté ‘¿los músculos CGI están fuera de discusión?’ , dijeron ‘no’. Yo dije ‘Trato hecho’.

Los jugadores podrán obtener las skins de del dúo Silk Sonic, nominados a los Grammy. | Fuente: Fortnite

Detalles Fortnite - Silk Sonic

Música

En los autos de Fortnite encontrarás la nueva Estación de Radio de Fortnite: "Radio de Ídolos", en el cual podrás escuchar la pista "An Evening with Silk Sonic" con Bootsy Collins como presentador.

También incluye "24k Magic", de Bruno Mars; "Come Down", de Anderson .Paak; y "Leave the Door Open", de Silk Sonic, y mucho más.

Skins

A partir del 10 de febrero estarán disponible los nuevos trajes de Bruno Mars y Anderson .Paak. Los atuendos incluyen un estilo reactivo respectivamente.

Torneo

El 7 de febrero se jugará la Copa Silk Sonic, donde los jugadores competirán en dúo y, los jugadores que obtengan al menos 8 puntos, podrán desbloquear las skins de Silk Sonic antes de su lanzamiento en la tienda de Fortnite.

