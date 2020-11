Esta imagen fue compartida miles de veces en redes sociales y le dio la visibilidad a "El Deivid" por el que trabajó durante 3 años seguidos. | Fuente: Twitter

Los streamings de videojuegos se han convertido en el pasatiempo preferido de miles de jóvenes y adultos. En páginas como Facebook o Twitch, las transmisiones en vivo mantienen una gran cantidad de espectadores, convirtiendo a los streamers en personas influenciadoras con grandes ingresos.

Sin embargo, pese a las múltiples críticas, esta labor es sacrificada y necesita gran inversión, con equipos que cuestan cientos de dólares para ser decentes en este “mercado”. Pero, como dice el dicho, con ingenio y creatividad todo es posible.

Hace algunos días, una imagen se viralizó rápidamente en las redes sociales y mostraba a un humilde streamer, quien, a falta de una computadora veloz y hasta de una webcam, improvisó su transmisión con lo que tenía en sus manos: un celular y un espejo. Este fue el resultado.

Facebook gaming me sorprende cada dia mas pic.twitter.com/u44w8QpwEM — Maty (@SylveonLink) November 25, 2020

“Uffff… creo que todo se resume a la palabra locura”, menciona David Mendoza, un colombiano de 20 años apodado “El Deivid” en redes sociales y con cuyo streaming se ha convertido en un símbolo de esfuerzo y creatividad en esta industria.

Aquella noche, este joven jugador de Free Fire, pasó de tener entre 5 a 20 personas viéndolo, a más de 1000 en simultáneo con cada vez más gente llegando. Su transmisión obtuvo más de 50 mil reproducciones esa noche.

“La idea se me ocurrió después de ver que mi madre compró un espejo que no usaba. Yo ya transmitía estilo handcam, luego coloqué el espejo y noté que yo me veía en él. Y solo decidí prender el stream así”, nos cuenta. “No lo podía creer… todavía no lo creo”.

El trabajo de “El Deivid” fue de perseverancia. Esta página es la segunda que posee, ya que, consiguiendo un primer número de 5 mil seguidores transmitiendo diariamente por dos años, un ladrón le robó su página original. Durante este tiempo, no tuvo mayores ganancias a 200 dólares.

Por fortuna, gracias a la imagen viral, ahora ha llegado hasta los 24 mil seguidores, con cientos de espectadores concurrentes, quienes le comentan mensajes esperanzadores al verlo. “Eres mi mejor motivación para demostrar que si se puede a pesar todo”, “Sigue así, perfil bajo y que nada te detenga” o “Serás grande”, son textos recurrentes en ellos.

“Con 20 o 7000 (seguidores) soy feliz porque es lo me gusta. Busquen la forma, las cosas no llegan solas: debes buscar la manera porque debes hacer lo que puedes con lo que tienes”, finaliza.

Si quieres verlo en vivo, puedes seguirlo en FB Gaming o en su canal de Twitch.

