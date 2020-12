El videojuego es gratuito y está disponible para PC, consolas y celulares. | Fuente: miHoyo

Llegó el mes favorito para algunos. Diciembre se enmarca como el de las premiaciones en la industria de los videojuegos, los cuales se perfilan hacia la gala central de The Game Awards 2020, el próximo jueves 10.

Por ejemplo, y tras la celebración de The Last of Us: Part II como Mejor Juego del Año para los Golden Joystick Awards, ahora es Genshin Impact el premiado como el mejor para Google.

Es la propia Play Store, tienda de apps para Android, la que le ha dado tal distinción.

"Genshin Impact nos ha dejado sin palabras con su gran escala y ambición. Recluta a personajes para que luchen a tu lado en un mundo espléndido, con todo lujo de detalles. Los combates rápidos y fluidos son un espectáculo digno de contemplar. En pocas palabras, este es el mejor juego que hemos jugado este año", menciona.

El videojuego también fue escogido como el mejor de la comunidad de PlayStation en septiembre. En la gala de The Game Awards, está nominado como Mejor Juego de Rol y como Mejor Juego Móvil del año.

Este popular RPG es gratuito y puedes descargalo de esta manera.

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.