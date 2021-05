Esta es la reseña que hizo el equipo interno de Xbox sobre el videojuego. | Fuente: Twitter

Durante las últimas horas, se ha revelado un documento interno de Xbox que funciona como una especie de boletín de información. Y, en ella, existe una interesante reseña que hacen encargados de la compañía sobre el videojuego máximo de la empresa rival, ‘The Last of Us: Part II’.

La filtración muestra cómo Xbox pone en alta estima al exclusivo de PlayStation y señala que “The Last of Us Part II establece un nuevo estándar para lo que deberíamos esperar poder lograr al entrar en una nueva generación de consolas".

Asimismo, menciona que "The Last of Us Part II es un videojuego extremadamente raro en el que lo que logra al hacer avanzar el arte de la narrativa en los videojuegos como medio, en última instancia, supera si a todos les 'gusta' o incluso si todos se divierten jugando”.

"La calidad visual y la atención al detalle en The Last of Us Part II es absolutamente la mejor de su clase en prácticamente todas las áreas, y la presentación general está significativamente por delante de cualquier cosa que otros equipos hayan estado produciendo en consola y PC", señala reseña.

"Dicho esto, nos encantó, lo pasamos muy bien jugando y seguimos pensando en sus personajes e historias incluso después de terminar el juego", señalan en lo positivo.

Pero también tiene críticas

La revisión interna se reserva su única crítica para el combate, que dice que mejora el The Last of Us original, pero aún está por debajo de la media.

“Parece que Naughty Dog todavía no puede hacer un combate con armas decente en ninguno de sus juegos, y este no es una excepción”, afirma la revisión. "Afortunadamente para ellos, encaja con el tema general del juego y empuja al jugador a usar el sigilo de frente".

Pese a la insistencia de gran parte de los fanáticos de no lanzar una segunda parte, The Last Of Us: Part II se convirtió en el videojuego más galardonado de la historia con más de 300 estatuillas a Mejor Juego del Año en el 2021.

Aunque muy aclamado por la crítica, la parte 2 dividió a los jugadores, quienes consideraban que se incluyó forzadamente posturas políticas en el juego.

