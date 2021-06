Nintendo culmina el tercer día del evento más grande de la industria de los videojuegos. | Fuente: Unsplash

Nintendo acaba de presentar sus novedades para los siguientes meses del 2021 y 2022 durante la presentación del último día de E3 2021.

Muchos fanáticos consideran esta presentación como lo mejor del E3, junto a Xbox, pero pese a que no presentaron el ansiado Switch Pro, Nintendo pudo mantener las expectativas con una buena cantidad de juegos sorprendentes.

Kazuya en Super Smash Bros. Ultimate

El protagonista de la saga de Takken, Kazuya es el nuevo luchador de Super Smash Bros. Ultimate. Es la primera vez que el juego de lucha de Bandai Namco tiene representación en el título de Nintendo, habrá más noticias el próximo 28 de junio.

Guardians of the Galaxy

El nuevo título de Guardianes de la Galaxy saldrá en Switch el 26 de octubre, al mismo tiempo que las otras plataformas.



Super Monkey Ball Banana Mania

Esto será una remasterización de los juegos de Super Monkey Ball, la cual saldrá el 5 de octubre de 2021 en Switch y otras plataformas.

Mario Party Superstars

Este nuevo Mario Party incluye 5 tableros de entregas de Nintendo 64, además de 100 minijuegos remasterizados y modo online, será lanzado el 28 de octubre.

Metroid Dread

Luego de 19 años, Nintendo saca una nueva versión del clásico juego 2D Metroid, incluye muchas de las funciones del anterior Metroid Samus Returns. El estudio MercuerySteam vuelve a estar detrás del nuevo Metroid Dread que será lanzado el 8 de octubre.

Dragon Ball Z: Kakarot

El RPG de Dragon Ball confirma su lanzamiento en Nintendo Switch, incluyendo el DLC Un Nuevo Poder. Dragon Ball Kakarot saldrá el 24 de septiembre.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

El RPG de Monster Hunter Stories saldrá el 9 de julio, Nintendo lanzó el primer trailer gameplay donde se aprecia la jugabilidad y la función de multijugador.

Wario Ware: Get it Together

La saga de Wario Ware llega con su humor ácido a Nintendo Switch luego de tres años del último lanzamiento. Con una gran cantidad de micro juegos y multijugador, Wario Ware: Get it Together llega el 10 de septiembre.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

La presentación del Nintendo Direct terminó nuevas imágenes de la esperada secuela de Zelda ¡Con islas flotantes! También habrá nuevos poderes, pero aún no existe nombre definitivo. Será lanzado en 2022.





