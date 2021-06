Grandes videojuegos fueron presentados por motivos del E3 2021 en su regreso a la industria. | Fuente: Composición

Este martes 15 de junio está llegando a su fin el E3 2021, la feria anual más grande de los videojuegos en el mundo, tras un año de ausencia.

Aunque en términos generales, la conferencia no fue la mejor de todas, sí que mantuvo gratas sorpresas que millones de aficionados a los videojuegos recordarán por siempre.

Entre un gran centenar de títulos, estos son los 10 juegos que más opiniones positivas han generado en la comunidad tras el E3 2021.

Battlefield 2042

Aunque no fue anunciado exactamente en el E3, sí lo hizo en su marco y sorprendió a muchos. Con una temáticamente completamente enfocada al multijugador, los adelantos de la nueva entrega de Battlefield han emocionado a los jugadores que esperan su lanzamiento el próximo 22 de octubre.

A Plague Tale Requiem

Uno de los juegos revelación del 2019, A Plague Tale: Innocence, tendrá una secuela. Será protagonizada nuevamente por Amicia y su hermano Hugo y llegarán en algún momento del 2022 para Xbox Series X|S y PC.

Starfield

Aunque se filtró horas antes de su conferencia, Microsoft inició su evento del E3 2021 con uno de los proyectos estelares de su nueva compañía Bethesda. Starfield se mostró por primera vez en dos años, aunque sin gameplay, y ha señalado que saldrá a la venta en noviembre de 2022.

Forza Horizon 5

El nuevo proyecto de PlayGround Games promete ser una maravilla técnica con hermosos paisajes basados en México. Con mejoras en su jugabilidad, llegará el 9 de noviembre para Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Metroid Dread

Nintendo sorprendió a todos con el anuncio de un nuevo Metroid con desplazamiento lateral, como hace casi dos décadas. Metroid Dead saldrá este mismo 2021 para Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

La secuela de Breath of the Wild fue visto nuevamente confirmando que se ambientará en los cielos de Hyrule y con una jugabilidad resucitada de entregas anteriores. Ahora tendremos de ventana de lanzamiento el 2022, aunque aún sin fecha exacta.

Elden Ring

FromSoftware marcó el verdadero inicio del E3 2021 al mostrar por primera vez al esperado proyecto tras Sekiro: Shadows Die Twice. Lo mejor de todo es que, además de su impresionante apartado gráfico y la atrapante historia que mantendrá, señaló que saldrá al mercado en enero de 2022.

Avatar: Frontiers of Pandora

Tras años de silencio, también hemos visto por primera vez el proyecto del universo cinematográfico de James Cameron junto a Ubisoft. El juego luce espectacular y promete sorprender en el mercado con su lanzamiento en el 2022.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Aunque no está diseñado para todo el público, el crossover entre Nintendo y Ubisoft sí que emocionó a un gran mercado amante de los combates de rol por turnos. Fechado para Switch para el próximo año.

Guardianes de la Galaxia

Aunque con la referencia de Marvel’s Avengers, Square Enix no es el más indicado para videojuegos de superhéroes, no quedan dudas de que este título desarrollado por Eidos Montreal captará el interés de miles de jugadores casuales. Con un enfoque a la historia y no al servicio, puede ser una gran revelación cuando salga este 26 de octubre.





Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.