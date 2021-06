La conferencia tendrá una duración de 90 minutos. | Fuente: Microsoft

El día central del E3 2021 está a punto de comenzar. Este domingo 13 de junio, Microsoft se subirá al “estrado virtual” de la feria de videojuegos más grande del mundo y brindará una conferencia dedicada a Xbox y su nueva adquisición, Bethesda.

Desde el mediodía hora Perú, Xbox presentará su nueva parrilla de videojuegos para este mismo 2021 y 2022 junto con Bethesda, importante estudio desarrollador de juegos como Doom, Fallout o The Elder Scroll.

Para esta edición, los ojos están en qué presentará de nuevo Bethesda ahora de manera first party (en exclusiva) para Xbox. Los ojos están en Starfield, su juego en desarrollo del que no se conoce más que el título, o incluso The Elder Scroll 6, cuyos datos son mínimos.

Asimismo, se espera un nuevo adelanto de Halo Infinite, incluyendo su fecha de lanzamiento para finales de este 2021. Por otro lado, también se desea ver el regreso de sagas clásicas como Forza.

Pero, también se esperan nuevos proyectos de la mano de sus estudios desarrolladores como The Coalition, Compulsion Games, Double Fine Productions, Mojang Studios, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games y Rare, y el grupo ZeniMax

Podrás ver el evento en vivo en este enlace:

Horarios de la conferencia de Xbox en el E3 2021 para Latinoamérica

México 12:00 h.

Perú 12:00 h.

Ecuador 12:00 h.

Colombia 12:00 h.

Bolivia 13:00 h.

Venezuela 13:00 h.

Argentina 13:00 h.

Chile 14:00 h.

Paraguay 14:00 h.

Uruguay 14:00 h.

Brasil 14:00 h.

