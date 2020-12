Disfruta de Cyberpunk 2077 con ray tracing desde Epic Games y Steam. | Fuente: NVIDIA

La manera de disfrutar Cyberpunk 2077 con RTX ray tracing es tener un PC de gama alta con una GPU NVIDIA o tener el servicio de juego en la nube GeForce Now de NVIDIA.

Como cada semana, NVIDIA va agregando nuevos títulos a GeForce NOW, su servicio de juego en la nube disponible de forma gratuita que te permite disfrutar de juegos con ray tracing. Hasta hace un tiempo, la opción de NVIDIA para Cyberpunk 2077 solo estaba disponible desde GoG.com, pero ahora se ha anunciado que se podrá usar GeForce Now en Steam y Epic Games.

Para poder jugar necesitarás una copia de Cyberpunk 2077 de GoG.com, Epic Games o Steam, en una PC con Windows o una Mac. Además, tendrás que tener una velocidad de descarga mínima de 15 Mbps, pero si quieres una reproducción de 1080p deberás contar con 25 Mbps de descarga.

Disfruta de Cyberpunk con RTX disponible desde GeForce NOW. | Fuente: NVIDIA

GeForce NOW es gratuita, pero tiene tiempo limitado a los servidores por una hora. Sin embargo, si quieres un acceso sin restricciones puedes obtener a una membresía de Fundador por seis meses a US$ 25 o US$ 6 por un mes.

Con Cyberpunk 2077 en Steam y Epic Games con GoG podrás comenzar a jugar en línea mañana mismo, y una vez que se alivie el problema de stock, solo tendrás que cambiar a la versión local del juego.



