"Colette" es un documental creado para el videojuego Medal of Honor que ha ganado gran admiración en todo el mundo.

Respawn Entertainment se convirtió en la primera desarrolladora de juegos en ser nominada a los Premios Oscar gracias a un documental incluido en el videojuego Medal of Honor: Above and Beyond.

La Academia de Hollywood anunció a todos sus nominados solo hace unas horas e incluyó a “Colette” en la categoría de Mejor Corto Documental.

Esta producción fue producida por Oculus Studios y Respawn Entertainment, específicamente por Alice Doyard, Annie Small y Aaron Matthews, y lanzada por The Guardian.

“Colette” fue creada como parte del juego de disparos en realidad virtual Medal Of Honor: Above And Beyond. Dentro del juego, el usuario podrá ingresar a La Galería, la cual presenta entrevistas, historias contadas por veteranos desplegados para la batalla en Europa hace más de 75 años e imágenes en realidad virtual de 360° de lugares clave de la Segunda Guerra Mundial.

¿De qué trata “Colette”?

"Colette" cuenta la historia de Colette Marin-Catherine, de 90 años, una de las últimas sobrevivientes de la Resistencia Francesa, que confronta su pasado visitando el campo de concentración nazi en Alemania donde su hermano, Jean-Pierre, fue asesinado. Ella siempre se negó a poner un pie en Alemania. Esto cambia cuando una joven estudiante de historia llamada Lucie entra en la vida de Colette como parte de su investigación sobre el campamento donde murió Jean-Pierre. La película sigue a Colette mientras viaja con Lucie a lo que queda del campo de trabajos forzados cerca de Nordhausen, Alemania, en un viaje de descubrimiento que reabre viejas heridas y lecciones del pasado.

La película se puede ver gratis en el sitio web de The Guardian aquí.

"Colette" ya ganó el premio al Mejor Cortometraje Documental en el Big Sky Documentary Film Festival; el premio Young Cineastes de Palm Springs ShortFest; Mejor Cortometraje Documental en el Festival Internacional de Cine de St. Louis; y Mejor Director en el Fargo Film Festival.

