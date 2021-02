PlayStation lanza su evento Play at Home que comienza en marzo con entregas gratuitas de juegos para sus usuarios. | Fuente: Sony

Debido a los problemas surgidos por la pandemia de COVID-19, Sony comenzó con su campaña Play at Home. La primicia es que cada usuario con una PlayStation pueda acceder a juegos populares como Journey y Uncharted: The Nathan Drake Collection de forma totalmente gratuita, sin la necesidad de tener la suscripción a PlayStation Plus.

El evento iniciará el 1 de marzo y se extenderá hasta junio, los usuarios de PS4 y PS5 podrán disfrutar de juegos y otras ofertas durante cuatro meses. El primero de marzo a las 11:00 p. m., los usuarios podrán reclamar su copia gratuita del remake Ratchet & Clank 2016.

"Los últimos 12 meses no han sido fáciles", dijo el director ejecutivo de SIE, Jim Ryan, en un comunicado . "Y creo que todos tenemos la esperanza de que podamos estar comenzando a ver algunos destellos de luz al final de este largo túnel COVID-19 gracias al trabajo incansable de la comunidad médica y personas de todo el mundo".

La iniciativa #PlayAtHome regresa el 1ro. de marzo, dando inicio a cuatro meses de juegos de PlayStation y ofertas en entretenimiento. pic.twitter.com/smjkJuPip0 — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) February 23, 2021

Más beneficios

El servicio de transmisión de anime propiedad de Sony, FUNimation ofrecerá acceso amplio a los nuevos suscriptores que descarguen la aplicación hasta el 25 de marzo. La compañía revelará más detalles sobre esta oferta en los próximos días.

Lo demás juegos que se entregará entre marzo y junio aún no ha sido revelado por la compañía, pero se irá revelando conforme pasen los días.

