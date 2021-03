Ken Kutaragi fue CEO de la empresa hasta 2006. | Fuente: Sony

El antiguo CEO de Sony Computer Entertainment, Ken Kutaragi, ha declarado que PlayStation “nunca vio” como competencia a Nintendo, sino más bien como un “compañero de trabajo” en la industria de los videojuegos.

Las declaraciones del “padre de PlayStation” fueron realizadas en una particular entrevista en Japón, mientras visitaba el bar que mantiene Bandai Namco en el país asiático.

Amigos, no enemigos

Para Ken Kutaragi, los medios de comunicación no interpretaron bien las relaciones entre las distintas empresas de videojuegos en el mercado. Para él, que exista PlayStation, Nintendo y Sega a la vez ayudaba a que la industria creciera.

"Antes de PlayStation, trabajé en Super Famicom con Nintendo, y me gustaba mucho el Sr. Uemura y su equipo, estaba a menudo con ellos y me llevaba bien con ellos. Pero, desde el exterior, se consideraba que estábamos peleando. No estábamos peleando en absoluto”, aseguró.

"Siempre me hacen ese tipo de preguntas: '¿El competidor de PlayStation es Sega o Nintendo?', me preguntaban. Pero nunca pensamos quién era nuestro competidor porque todos éramos compañeros de trabajo", continúa. "Sin embargo, la gente de fuera no creo que lo vieran así... no sabían la verdad. Hicieron que nuestra industria se animara", afirmó.

La verdad es que tanto como Nintendo y Sony apuntan a dos públicos distintos en la propia industria de videojuegos. Aunque, también vale decir que el fin de la unión entre ambas empresas en 1991, y que marcó el inicio de la producción de la consola PlayStation como tal, fue un precedente que simbolizaba desunión y confrontamiento entre ellas.

Ken Kutaragi también aseguró que Sony nació cerca de una zona de bares, los cuales le dieron gran parte de la personalidad y objetivos que mantiene hasta ahora la compañía.

