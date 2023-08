Streamer promete no parar transmisión hasta ganar una partida: se queda jugando más de 26 horas

Un streamer hizo una promesa que lo obligó a seguir jugando en línea por más de 24 horas.

Erobb211 es un streamer con más de 450 mil seguidores en Twitch que prometió no terminar su transmisión hasta ganar una partida en Call of Duty: Warzone 2.

Más de 24 horas de transmisión

Erobb probablemente no pensó que le demoraría bastante ganar una partida en el juego de disparos: en total más de 26 horas.

“No me iré hasta ganar una partida”, fue el título de la transmisión que tuvo dos partes, seguida de “No me iré hasta ganar una partida: Día 2”.

La primera parte de su transmisión duró 25 horas y 58 minutos sin éxito para sobreponerse en el modo Battle Royale.

Fue recién en su segunda transmisión que pudo ganar en Call of Duty: Warzone 2 para poder retirarse cumpliendo su promesa.