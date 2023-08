Twitch añade un “Nivel Dios” para el bloqueo de usuarios que incluye la transmisión en vivo

El acoso en redes es un asunto difícil de controlar desde el enfoque tecnológico, pues las peculiaridades en este terrible habito son innumerables, así como la capacidad de los “haters” para vulnerar los bloqueos. Twitch, una de las plataformas con más creadores de contenido expuestos al acoso en vivo, ha decidido incorporar medidas que puedan reducir la fricción entre los administradores y la comunidad: un nuevo modo de bloqueo.

De acuerdo con un comunicado de la empresa en su evento “Patch Notes”, Twitch anunció que permitirá a los streamers aplicar un bloqueo secundario a aquellos usuarios baneados previamente que se extenderá hasta ciertos productos como las transmisiones en vivo. Hasta el momento, el bloqueo solo impactaba en los chats, anulando la presencia de cualquier hater en el evento.

En las próximas semanas, el moderador podrá bloquear a usuarios para evitar que puedan conectarse a un evento en vivo desde sus cuentas, añadiendo una capa de control adicional. De acuerdo con Trevor Fisher, jefe de producto en Twitch, han “recibido muchos comentarios a lo largo de los años, para ser honesto, la gente quiere que sus prohibiciones de canales hagan más".

Esta nueva herramienta, sin embargo, tiene algunas limitaciones. La nueva opción de Twitch para prohibir que los usuarios bloqueados o baneados vean transmisiones solo funcionará para los usuarios que hayan iniciado sesión. La plataforma no bloqueará las direcciones IP de los usuarios por el momento y no tiene otra forma obvia de controlar a los usuarios que no han iniciado sesión.

Además, tampoco se podrá bloquear la reproducción de videos bajo demanda, clips destacados o contenidos que no tengan elementos de interacción más que los aplicados previamente, aunque Twitch evalúa las modificaciones que incluirá en un futuro.

Acoso en redes sociales: un problema creciente

El acoso en redes sociales es una forma de violencia que se ejerce a través de las redes sociales. Puede tomar muchas formas, como el ciberacoso, el discurso de odio y la difusión de información errónea. El acoso en redes sociales puede tener un impacto negativo en la salud mental y emocional de las personas, y puede llevar al aislamiento social, la depresión y la ansiedad.

Como streamer, es importante tomar medidas para reducir el acoso en tus cuentas. Aquí hay algunas sugerencias:

Configura tus cuentas para que sean privadas. Esto ayudará a proteger tu privacidad y a que solo puedan ver tus contenidos las personas que tú apruebes.

Bloquea a los usuarios que te acosen. Si alguien te está acosando, puedes bloquearlo para que no pueda ver tus contenidos o enviarte mensajes.

Reporta el acoso a las plataformas de redes sociales. Las plataformas de redes sociales tienen políticas contra el acoso, y pueden tomar medidas para eliminar los contenidos acosadores.

Habla con un adulto de confianza. Si estás siendo acosado, habla con un adulto de confianza, como un padre, un maestro o un consejero. Ellos pueden ayudarte a lidiar con el acoso y a tomar medidas para protegerte.

El acoso en redes sociales es un problema serio, pero hay cosas que puedes hacer para reducirlo. Al tomar estas medidas, puedes crear un entorno más seguro y agradable para ti y para otros streamers. Además de las medidas anteriores, también puedes considerar tomar las siguientes medidas para reducir el acoso en tus cuentas: