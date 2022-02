La industria de los videojuegos ha comenzado fuerte en el 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: HANDOUT

El mercado mundial de los videojuegos, básicamente controlado por cuatro grandes actores, está estimado en más de 300.000 millones de dólares por la consultoría Accenture, y en las últimas semanas ha sufrido un nuevo proceso de concentración.

El imperio Tencent

El número uno del sector es el chino Tencent, tanto en Asia como en el resto del mundo, gracias a sus inversiones, muy diversificadas.

El gigante chino posee en particular Riot Games, el editor del éxito planetario League of Legends, así como juegos para aparatos móviles muy populares como Honor of King, con más de 100 millones de usuarios activos cada día, o PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG).

Tencent compró en 2016 el estudio finlandés Supercell (propietario de de Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars) por 8.600 millones de dólares.

Tencent también tiene participación en Epic Games, editor del fenómeno Fortnite (más de 350 millones de usuarios) y en la francesa Ubisoft (Assassin's Creed, Far Cry, Just Dance...).

La política de compras selectivas de Sony

El grupo japonés Sony ha vendido más de 500 millones de Playstation desde 1994 (en todas sus versiones).

A través de su filial Sony Interactive Entertainment controla estudios como Insomniac o Housemarque, que han creado títulos exclusivos para sus máquinas como la saga Spider-Man.

La compra, anunciada el lunes, de la marca estadounidense Bungie (creador de Halo -gran éxito de la Xbox- y de Destiny) por 3.600 millones de dólares supone un nuevo espaldarzo para su portafolio.

Sony también ha invertido 200 millones de dólares en Epic Games.



Microsoft, el adinerado

El mastodonte estadounidense Microsoft causó un sismo en el sector con la reciente compra de Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares. Esta marca ha desarrollado juegos como Call of Duty o Diablo, de gran éxito.

Microsoft ya compró el estudio sueco Mojang, diseñador de Minecraft, en 2014, y ZeniMax Media en 2020 (Elder Scrolls, Fallout...).

Microsoft quiere ahora imponerse como el "Netflix de los videojuegos" con su Xbox Game Pass, una plataforma de juegos en línea que ya cuenta con 25 millones de abonados, y que da la opción de jugar con una consola o en la "cloud" (nube).

Sony y Nintendo también estan presentes en este sector, así como Apple (Arcade) o Google (Stadia).



Nintendo da prioridad a sus producciones

Con sus sagas ya míticas, como Mario, Zelda o Pokemón, Nintendo es una casa que da prioridad a sus propios juegos para el gran público, mediante la consola Switch.

Nintendo no ha protagonizado grandes operaciones, pero compró a principios de 2021 el canadiense Next Level Games, un estudio al que ya encargó el desarrollo de varios videojuegos.

La salida, en marzo de 2020, de su videojuego Animal Crossing: New Horizons se ha convertido en un nuevo fenómeno de sociedad. Nintendo asegura que ha vendido entre 2020 y 2021 un total de 28,8 millones de consolas Switch, un récord.





Take-Two, Electronic Arts, Ubisoft y los independientes

Aunque el sector se está concentrando desde hace años, aún subsisten creadores independientes, que podrían ser las próximas víctimas de ofertas de compra.

La estadounidense Take-Two produce y distribuye juegos muy populares como Grand Theft Auto, NBA 2K o Red Dead Redemption.

Take-Two desembolsó 12.700 millones de dólares para comprar el creador de juegos móviles Zynga, autor de un juego muy popular, FarmVille.

Con un volumen de negocios de 5.600 millones de dólares, Electronic Arts possee títulos como Fifa, Battlefield, Apex Legends, Los Sims, Madden NFL o Need for Speed.

Ubisoft (valorado en 6.000 millones de dólares) es la creadora de Assassin's Creed, Far Cry o Just Dance, y ya fue objeto de una oferta infructuosa del grupo francés Vivendi. (AFP)

