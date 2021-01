Se espera que el videojuego salga a la venta este 2021, tras un año de retraso. | Fuente: SNK

Tras unos días de retraso, la empresa desarrolladora SNK lanzó el primer tráiler completo de The King of Fighters XV, la nueva entrega de la exitosa saga de peleas.

En el primer vistazo real al juego, la compañía, ahora con sede en Arabia Saudita, muestra a Kyo, Mai Shiranui y Shun'ei en medio de la búsqueda de cumplir dos promesas a los jugadores: de que el título salga para las multiplataformas este 2021 y “rompa sus expectativas.

Yasuyuki Oda y Eisuke Ogura, el productor y el director creativo del proyecto, aseguran que el nuevo King of Fighters se encuentra en una fase de optimización de las mecánicas de juego, el cual ahora será realizado con el motor Unreal Engine y cuyos gráficos se ven mejor que KOF XIV.

En el listado de luchadores también aparecen 'K', Leona y Benimaru manteniendo sus vestuarios originales. Los super ataques cinemáticos están de vuelta.

Pese a que The King of Fighters XIV salió solo para PlayStation 4 y PC, es muy probable que KOF XV llegue a más plataformas, nuevamente siguiendo la línea de Samurai Shodown, que confirmó su lanzamiento en 2019 para PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch.

La franquicia nació en 1994, aunque su idea se origina en los Fatal Fury de SNK. Con su perfeccionamiento en personajes y técnicas de combate de ellos, KOF se erigió como un infaltable en las maquinitas.

