¿Lo recuerdas? The House of the Dead 2 regresa este 2025 con un esperado remake

Escuchar la canción del Capítulo 1 es, sencillamente, nostálgico. Ya sea en arcades, o jugando una versión portable para tu PC o cabina de internet, muchos hemos vivido la experiencia de jugar The House of the Dead 2, un clásico que dejó una marca imborrable en toda una generación de fanáticos de los videojuegos de terror.

Ahora, este ícono regresa con un aire renovado en una versión remasterizada para las plataformas actuales. El anuncio, realizado por Forever Entertainment y MegaPixel Studio, ha despertado la emoción de la comunidad gamer, ansiosa por revivir esta experiencia legendaria con mejoras modernas y una fidelidad gráfica mejorada.

Esta versión remasterizada se lanzará en primavera de 2025 para las plataformas PlayStation, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam y GOG. Según el trailer oficial, podremos disfrutar de una experiencia renovada, pero con la esencia y la atmósfera que hicieron del original un ícono de los videojuegos de terror.

Este proyecto viene de un acuerdo entre Forever Entertainment y SEGA, firmado en octubre de 2019 para el desarrollo de remakes de The House of the Dead 1 y 2. El primer remake llegó en 2022, y ahora, la secuela está cada vez más cerca de ser una realidad.

Captura de la versión remasterizadaFuente: Forever Entertainment

¿De qué trata The House of the Dead 2?

The House of the Dead 2 es un icónico videojuego de disparos en primera persona, originalmente lanzado en 1998. Su combinación de elementos de terror, acción y suspenso lo convirtió en un favorito entre los jugadores. Con escenarios repletos de zombis y criaturas aterradoras, cada disparo se convierte en una batalla por sobrevivir.

Su mecánica simple, junto con una narrativa envolvente y una atmósfera oscura, dejó una marca imborrable en una generación de fanáticos del terror en los videojuegos. La combinación de gráficos imponentes para su época y una banda sonora memorable consolidaron a The House of the Dead 2 como un clásico en el género.

