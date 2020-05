La youtuber cuenta con una gran comunidad de seguidores de internet. | Fuente: YouTube

En internet hay personajes que se merecen todo el amor del mundo. Uno de ellos es Shirley Curry, una youtuber de 82 años que sube contenido del videojuego The Elder Scrolls V: Skyrim regularmente. Sin embargo, también hay personas que solo ingresan a las redes para desprestigiar todo el trabajo de otros.

La “abuela gamer”, como ha sido nombrada, ha publicado un video para sus 831 mil suscriptores en el que comenta que está sintiéndose “frustrada” por la gran cantidad de comentarios negativos que está recibiendo últimamente.

Los detalles están más que nada en personas que son condescendientes con ella, pensando que no sabe cómo jugar. "Mi nivel de estrés es demasiado alto. Y voy a tener que tomar el control. Algunos de los comentarios recibidos me estresan demasiado", admite la jugadora. "He jugado Skyrim durante años. Sé cómo funciona el HUD, las diferentes mecánicas, sé cómo jugar al juego y no necesito que me lo estén recordando todo el tiempo".

Lastimosamente, esta actitud está haciendo que la señora ya no grabe continuamente. "Ya no estoy disfrutando grabar en absoluto. Ya no es divertido. Siento que estoy siendo observada bajo un microscopio todo el tiempo. Me divierto mucho más y juego mucho mejor cuando juego sola".

La legendaria historia de Shirley está presente en un documental. Años atrás, hizo una entrada en Reddit en donde comentó que jugaba Skyrim e invitaba a los jugadores a verla. Su popularidad fue tanta que fue inmortalizada como un NPC en el videojuego.

