Abuela gamer será inmortalizada como un personaje de videojuego ‘The Elder Scrolls VI’

La youtuber de 82 años Shirley Curry es una dulce abuelita que comparte sus aventuras en el videojuego de rol ‘The Elder Scrolls V: Skyrim’. Ha ganado una gran popularidad en la plataforma de videos y tiene casi medio millón de subscriptores; su fama ha llegado a tal punto que ha sido contactada por Bethesda Softworks, la desarrolladora de su videojuego favorito, quienes la invitaron a formar parte de su próximo título, ‘The Elders Scrolls VI’. Esta decisión nació de la petición de la comunidad para inmortalizar a Shirley, quien en sus propias palabras no cree poder llegar con vida para jugar el próximo The Elder Scrolls.

La captura facial de Shirley ya se ha completado. | Fuente: Bethesda

Mediante software de captura facial, Shirley será introducida en el juego como un personaje no jugador. “Esto significa mucho para mí”, indicó Shirley, “Seré extremadamente feliz al saber que alguien está jugando con mi personaje en el próximo juego de Elder Scrolls.

Se hizo público también una imagen en donde se ve la reconstrucción en 3D de Shirley mientras un artista le da los toques finales, esto de paso nos da el primer vistazo de los gráficos en juego del próximo juego de ‘The Elder Scrolls’ y parece prometedor.

