Este martes, Nintendo celebró un nuevo Direct en el mundo para revelar sus nuevos videojuegos. Sin embargo, hubo un país en el mundo en el que la transmisión estaba directamente bloqueada: el Reino Unido.

Este anuncio se realizó un día antes, el lunes, señalando que los ingleses podían conocer las nuevas actualizaciones a través de la web. La medida, pensada como una señal de respeto ante la muerte de la reina Isabel II, fue corroborada este martes con un curioso dato.

Las lágrimas del Reino… Unido

La mayor sorpresa que tuvo Nintendo este martes fue revelar el nombre y la fecha de su videojuego más esperado.

La secuela de The Legend of Zelda: Breath of The Wild pasaría a llamarse ‘Tears of the Kingdom’, que en español significa ‘Lágrimas del Reino’, nombre que puede ser confundido con la tristeza del país ante la partida de su mandataria.

Los usuarios de Twitter reconocieron esta relación tan pronto como se conoció el nombre.

Pese a ello, la cuenta de Twitter de Nintendo UK compartió la conferencia en su propio canal de YouTube como un video a pedido después de que la presentación se transmitiera en otras cuentas.

El juego más esperado

‘The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom’ mostró un nuevo adelanto para generar aún mayores expectativas para los fans.

Se mostró exploración, nuevos poderes y más escenarios destrozados como parte de la intriga al jugador.

Por fortuna, no será necesario esperar mucho tiempo para poder ver su lanzamiento en Switch: saldrá al mercado el 12 de mayo de 2023.

