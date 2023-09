Nintendo publica una emotiva despedida de Charles Martinet como voz de Mario

Charles Martinet, la legendaria voz de Mario, se despidió de su puesto a través de un mensaje en video junto con Shigeru Miyamoto y publicado por Nintendo.

El actor de voz, que lleva 27 años interpretando este personaje, ahora pasará a ser “embajador” del personaje, un cargo que aún no entendía, según señalaba en declaraciones anteriores a este comunicado.

Es un día especial

El video inicia con el propio Martinet hablándole a los fans de la saga Super Mario de todo el mundo.

“Como ya lo saben, hoy es un gran día para Nintendo, para el Reino Champiñón ¡y para mí!”, inicia el actor. “Me complace anunciar que avanzaré a un nuevo rol como el embajador de Mario”.

Ahora, con este papel, Martinet viajará alrededor del mundo “compartido la alegría de la familia de Mario y poder continuar conociéndolos a todos ustedes, los fantásticos seguidores a quienes aprecio más que nada”.

Emociona ver posteriormente a Miyamoto, creador de esta clásica saga, quien recordó algunos momentos con el actor. Contó, por ejemplo, que Martinet siempre se refirió a él como ‘papá’.

“Charles, ha pasado mucho tiempo desde que te conocí por primera vez, y desde entonces hemos disfrutado una larga aventura juntos a través de muchos juegos y proyectos relacionados con Mario y sus amigos”, refiere.

“Cada vez que nos reunimos, siempre me llamas ‘¡papá!’, y también recuerdo las grabaciones de videos promocionales que hicimos juntos”, añade. “Repartir alegría siempre ha sido tu prioridad, y estoy seguro de que será un gran embajador de Mario”.

Miyamoto añade que Charles Martinet seguirá interpretando sus voces conocidas en los eventos a nivel mundial, firmando autógrafos e interactuando con todos los fans.

“Charles, tu entregado esfuerzo, talento y altura, de la cual aún recuerdo la anécdota de cuando casi te golpeaste la cabeza en la entrada de un restaurante de Kioto, han dejado una huella en mí”, va finalizando el creativo. “Estoy profundamente agradecido por tu esmero cuando le das vida a los personajes con tu voz”.

A continuación un mensaje de video especial de Shigeru Miyamoto y Charles Martinet sobre el cambio de actor de la voz de Mario, anunciado el 21 de agosto. pic.twitter.com/VHzMZk6vWF — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) September 7, 2023

Una carrera prolija

Martinet empezó a darle la voz a Mario en 1996 con Super Mario 64.

El actor de voz le brindó sus mejores frases al personaje como “Let’s-a go!”, “Mamma mia” o “Wahoo!”. También fue la voz de Luigi, Wario y Waluigi, en más de 150 juegos de Nintendo. Él posee un récord mundial Guinness por la mayor cantidad de actuaciones como un solo personaje de videojuego.

También ha participado en Space Quest 6 hasta Skyrim. Estuvo en Perú en ocasiones anteriores como parte del MasGamers Festival.

Pero realmente queda una última cuestión al respecto. Nintendo no ha confirmado tampoco oficialmente si la voz de Martinet está presente o no en el próximo Super Mario Wonder, lo que lleva a especulaciones de que ya ha sido reemplazado para este lanzamiento. En los avances de este juego y WarioWare: Move It, algunos aficionados afirman que los fragmentos escuchados en los tráilers no suenan como Martinet.