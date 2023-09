Nintendo mostró la consola sucesora de Switch a desarrolladores en Alemania, según reportes

Cada vez se hacen más fuertes los rumores sobre la consola sucesora de la Nintendo Switch. La última información llega desde Alemania, lugar donde ocurrió el Gamescom 2023 y donde la compañía japonesa habría mostrado el dispositivo a puertas cerradas.

El informe inicial llegó desde Eurogamer, quien citó fuentes anónimas para señalar que Nintendo reunió a importantes desarrolladores en Colonia para mostrarles la potencia que mantiene esta nueva plataforma.

La Switch 2

En estas reuniones, Nintendo parece haber ejecutado una versión potenciada The Legend of Zeld: Breath of the Wild en esta consola. Sin mayores referencias, se supone que esta llega con mejores gráficos y un rendimiento superior al de la Switch actual.

VGC se unió a los reportes y añadió que Nintendo no se contentó solo con este juego, sino que también ejecutó la demo de The Matrix Awakens, un pequeño proyecto realizado en el motor gráfico Unreal Engine 5 y que sirvió como un medidor en épocas de lanzamiento de la PS5.

Windows Central señaló que ambos informes son verídicos.

Conociendo el historial de Nintendo, es posible que no sepamos más de esta posible Nintendo Switch 2 hasta su anuncio oficial, que podría suceder en 2024. La compañía japonesa es escueta en sus declaraciones a la prensa, por lo que solo habrá rumores hasta dicha confirmación.

Todo va quedando en orden

Otros detalles que se esperan de esta consola datan de meses atrás.

La Switch 2 podría tener un disco duro más grande, pero conservaría su pantalla LCD para evitar canibalizar las ventas de su modelo OLED de la actual generación.

Para 2024, se conoce que Nintendo trabaja en un remake de Luigi’s Mansion 2 y el juego por anunciar de la Princesa Peach.

Pero descuida, recuerda que la Nintendo Switch actual también tiene un cronograma de lanzamientos como Super Mario Wonder o el remake de Super Mario RPG.