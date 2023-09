Charles Martinet aún no sabe qué significa su nuevo puesto de 'embajador' de Mario

Todos hemos oído de Charles Martinet alguna vez en su vida. Es que la voz de Mario ha pasado a la posteridad gracias a su interpretación del fontanero, uno de los más importantes en la historia de los videojuegos.

Sin embargo, ahora Nintendo ha decidido que no es más la voz detrás del personaje y le ha dado el estatus de ‘Embajador de Mario’. ¿Qué significa esto? Ni el propio Martinet lo sabe.

No está jubilado

El actor de voz tuvo una entrevista con Nintendo Everything. En esta conversación, Charles asegura que “no está muy seguro” de lo que realmente significa su nuevo papel.

“Ahora soy, como habrán visto en las noticias, un Embajador de Mario. No estoy jubilado, por así decirlo. No sé cómo… pero soy Embajador. Y a medida que avancemos hacia el futuro, aprenderé (todos aprenderemos) qué es eso exactamente", señala.

Aunque no incómodo, Martinet sí preferiría que no le pregunten más sobre el tema, ya que él mismo desconoce las repercusiones que tendrá.

“Pero mientras tanto, ya sabes, seré 'embajador' como siempre. Siempre seré un embajador de Nintendo y Mario en todos estos eventos porque aprecio cada momento y espero que vuestro amor por el juego continúe y crezca como lo hace el mío”, añade.

De acuerdo con Nintendo, “Charles Martinet seguirá viajando por el mundo compartiendo la alegría de Mario e interactuando con todos”.

Queda una última duda

El actor de voz le brindó sus mejores frases al personaje como “Let’s-a go!”, “Mamma mia” o “Wahoo!”. También fue la voz de Luigi, Wario y Waluigi, en más de 150 juegos de Nintendo. Él posee un récord mundial Guinness por la mayor cantidad de actuaciones como un solo personaje de videojuego.

Pero realmente queda una última cuestión al respecto. Nintendo no ha confirmado tampoco oficialmente si la voz de Martinet está presente o no en el próximo 'Super Mario Wonder', lo que lleva a especulaciones de que ya ha sido reemplazado para este lanzamiento. En los avances de este juego y 'WarioWare: Move It', algunos aficionados afirman que los fragmentos escuchados en los tráilers no suenan como Martinet.