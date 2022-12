Mediante los pasos que explicamos en esta nota, podrás reclamar hasta 12 videojuegos gratis para tu Nintendo Switch. | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: YASIN HASAN

Nintendo Switch, la consola híbrida de la firma nipona, está celebrando una Navidad adelantada gracias a No Gravity Games. La distribuidora de videojuegos ha anunciado que, desde el 5 hasta el 16 de diciembre, regalará hasta 12 títulos para todos los usuarios de esta plataforma. La promoción recibe el nombre de “12 Games of Christmas” (12 juegos de Navidad) y hasta podría incluir un decimotercer título si se dan las condiciones adecuadas.

A través de la eShop, tienda mediante la que Nintendo distribuye videojuegos en formato digital para su consola, No Gravity Games le dará la oportunidad a los jugadores de reclamar hasta 12 obras sin costo adicional hasta que termine su promoción. "¡Vuelve el regalo navideño! En esta ocasión estamos regalando 12 títulos para mantenerte entretenido durante la época de vacaciones", comenta la compañía desde su web.

¿Cómo acceder a la promoción para Nintendo Switch?

Según lo que señala el comunicado, a partir del próximo 5 de diciembre, No Gravity Games comenzará con su promoción. Para poder acceder a los 12 títulos prometidos, es necesario contar con un videojuego de esta compañía. No obstante, si te suscribes a su Newsletter mediante el siguiente enlace podrás obtener “Pirates: All Aboard!”, la decimotercera obra exclusiva para los que realicen este método.

Al realizar el proceso de suscripción, recibirás un código en tu correo electrónico que podrás reclamar desde la eShop de Nintendo Switch. Tras hacer esto, ya tendrás un videojuego de No Gravity Games sin costo alguno, por lo que podrás acceder al resto de la promoción sin problemas. Los tres primeros títulos son Exorder, Graviter y Creepy Tale. Los siguientes tres serán revelados entre el 8 y 11 de diciembre, mientras que los de la segunda semana aparecerán desde el 12 hasta el 16 de diciembre.

Recuerda estar muy atento a las fechas ya que, si te pierdes algún videojuego de la cadena, no podrás volver a obtenerlo. Los títulos se revelan de forma diario en la misma web de la compañía a las 3:00 a.m. (hora Perú).

Exorder, Graviter y Creepy Tales son los tres primeros videojuegos gratis que No Gravity Games ofrece para Nintendo Switch. | Fuente: No Gravity Games

No olvides este detalle

Es importante mencionar que la oferta sólo está disponible para cuentas norteamericanas de Nintendo. No obstante, cualquier persona puede crear su propio usuario de esta región de forma sencilla y a continuación te brindamos una pequeña guía de cómo puedes hacer la tuya.

Nintendo mediante el Ingresa a la web oficial demediante el siguiente enlace y selecciona “Crear una cuenta Nintendo”

Selecciona tu rango de edad y llena el formulario con los datos solicitados. En la sección “País/región”, elige “Estados Unidos” y un huso horario correspondiente

Ingresa al correo electrónico usado para el formulario y obtén tu código de verificación. Luego, ingrésalo en la casilla para terminar de crear tu cuenta

Desde tu Nintendo Switch, dirígete a “configuración de la consola”, luego a “usuarios” y selecciona “registrar un usuario”

Elige la opción “crear un nuevo usuario”, selecciona cualquier imagen y nombre

Presiona “vincula una cuenta Nintendo” e ingresa a la cuenta que creaste recientemente

Ahora que ya tienes tu cuenta vinculada en tu Nintendo Switch, simplemente debes dirigirte a la Nintendo eShop mientras estás usando dicho usuario y podrás reclamar los códigos de los videojuegos gratuitos de No Gravity Games.

