El juego de Innersloth salió al mercado durante el 2018, obtuvo popularidad en 2020. | Fuente: Innersloth

Epic Games reveló que el nuevo juego gratis semanal para PC es Among Us, el fenómeno que reinó durante la primera etapa de la pandemia.

Desde este jueves 27 de mayo y hasta el próximo 3 de junio, todos los jugadores podrán obtenerlo en su biblioteca. Una vez obtenido, se quedará para siempre.

Para obtenerlo, inicia sesión en la aplicación de PC de Epic Games Store y ve directamente a la sección de Juego Gratis. También puedes reclamarlo desde este enlace.

Lo curioso es que días atrás supuestamente se había filtrado que el juego regalado esta semana sería Rise of the Tomb Raider, por lo que el anuncio de Among Us fue completamente sorpresivo.

Sobre Among Us

Among Us es un juego en línea y local de hasta 10 jugadores. A través del juego rol, deberás hallar a los ‘impostores’ mientras todos cumplen misiones sencillas. Ganó el premio a Mejor Multijugador durante The Game Awards 2020.

La versión de PC es paga y cuenta con crossplay con los usuarios de Steam y celulares Android y iOS.

Requisitos de Among Us

SO: Windows 7 SP1+ o posterior

Procesador: cualquiera con SSE2 (tecnología de extensiones de conjunto de instrucciones Intel)

Memoria: 1 GB de RAM

DirectX: Versión 10

Almacenamiento: 250 MB de espacio disponible

Dale like al fanpage de PROGAMER en Facebook para mantenerte actualizado con las últimas noticias de videojuegos, anime, comics y cultura geek. Además también puedes escuchar nuestro PROGAMER Podcast en RPP Podcast, iTunes y Spotify. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.