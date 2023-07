Steam rechaza publicar videojuegos generados por inteligencia artificial

Valve ha dado la bienvenida a los usos de la inteligencia artificial, pero está en contra del contenido de IA que infringe los derechos de autor en los videojuegos, por lo que prohibirá su venta en la tienda Steam.

La noticia inició en Reddit, foro desde donde un desarrollador anónimo afirmó ser rechazado por Steam ya que Valve “no está dispuesto” a aceptar juegos de desarrolladores que no pueden demostrar que poseen los derechos del arte original o los recursos de texto utilizados para entrenar los algoritmos de IA.

El caso

El experto expuso su caso.

"Traté de lanzar un juego hace aproximadamente un mes, con algunos activos que fueron generados por inteligencia artificial", explicó. "Mi plan era simplemente enviar una versión más aproximada del juego, con 2-3 activos/sprites que fueron generados por IA a partir de bocetos, y mejorarlos antes de lanzar el juego, ya que no sabía que Steam tenía ningún problema con el arte generado por esta tecnología”.

Pero, en su intento, recibió un mensaje de la compañía.

"Si bien nos esforzamos por enviar la mayoría de los títulos que se nos envían, no podemos publicar juegos para los cuales el desarrollador no tiene todos los derechos necesarios", señala Valve en el supuesto correo. "Después de revisar, hemos identificado propiedad intelectual en [****] que parece pertenecer a uno o más terceros. En particular, contiene activos artísticos generados por inteligencia artificial que parece depender de material con derechos de autor propiedad por terceros”.

La compañía pidió eliminar todo el contenido que infringía sus reglas. De lo contrario, nunca iba a poder ser publicado. Pesea a ello, el desarrollador afirma que, incluso eliminándolo, su juego fue rechazado.

Valve responde

Tras la viralización del caso, Valve envió un correo a PC Gamer con su versión.

"La introducción de la IA a veces puede hacer que sea más difícil demostrar que un desarrollador tiene suficientes derechos para usar la IA para crear activos, incluidas imágenes, texto y música. En particular, existe cierta incertidumbre legal. en relación con los datos utilizados para entrenar modelos de inteligencia artificial. Es responsabilidad del desarrollador asegurarse de que tiene los derechos apropiados para enviar su juego”, señala.

"Sabemos que es una tecnología en constante evolución, y nuestro objetivo no es desalentar su uso en Steam; en cambio, estamos trabajando en cómo integrarla en nuestras políticas de revisión ya existentes", agregó la compañía sobre la inteligencia. "Dicho claramente, nuestro proceso de revisión es un reflejo de las leyes y políticas de derechos de autor actuales, no una capa adicional de nuestra opinión. A medida que estas leyes y políticas evolucionen con el tiempo, también lo hará nuestro proceso".

En lo que se soluciona el problema, Valve afirma que reembolsará las tasas que cobra a los desarrolladores por pasar el proceso de publicar un videojuego. Generalmente, pese a que los rechaza, no suele hacerlo.