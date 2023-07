Montaña rusa fue cerrada luego de que un usuario descubriera una enorme grieta mientras sus hijos viajaban

Un parque de diversiones en Charlotte, Carolina del Norte, cerró una de sus montañas rusas luego de que un usuario avisara sobre la presencia de una enorme grieta en una viga de soporte.

La compañía Carowinds cerró la Fury 325, que se anuncia como "giga montaña rusa más alta, rápida y larga de América del Norte" que cruza Carolina del Norte y Carolina del Sur, tras el escándalo mediático del suceso.

Una enorme grieta en el cielo

El descubrimiento de esta falla en la montaña llegó de un usuario que logró avistarla.

En un video grabado del viaje de sus hijos mostró la grieta en la viga mientras el vehículo lleno de pasajeros pasaba zumbando.

“Miré hacia arriba y ví una luz que atravesaba el poste”, señaló Jeremy Wagner a WBTV. “Eso me provocó una conmoción en el pecho”.

Posteriormente declaró a The New York Times mencionando que, mientras filmaba el video, "me temblaban las manos porque sabía lo rápido que esto podría ser catastrófico".

Fury 325 se abrió al público por primera vez en 2015 y su construcción costó aproximadamente 30 millones de dólares, según informes de prensa.

Clausurado

Wagner mostró inmediatamente el video a la seguridad del parque para que cerraran la atracción, pero no obtuvo respuesta.

Por fortuna, el departamento de Bomberos se enteró del video y realizó las gestiones para el cierre de la montaña rusa.

"Mi corazón estaba aliviado porque tenía miedo... ¿van a hacer lo correcto? Simplemente no quería que sucediera algo malo", comentó a WBTV. "Se necesita una vez, solo una vez, para que ocurra una tragedia”.

Una usuaria ya había registrado esta grieta, aunque en un estado mucho menor. El 24 de junio, Tiffany Collins Newton la notó en una serie de fotos que compartió también a la empresa detrás del parque.

Carowinds dijo en un comunicado que cerró la atracción "después de que el personal del parque se dio cuenta de una grieta en la parte superior de un pilar de soporte de acero. El equipo de mantenimiento del parque está realizando una inspección minuciosa y la atracción permanecerá cerrada hasta que se completen las reparaciones. La seguridad es nuestra principal prioridad y apreciamos la paciencia y comprensión de nuestros valiosos huéspedes durante este proceso”.

"Como parte de nuestros protocolos de seguridad integrales", continuó el comunicado, "todas las atracciones, incluida la Fury 325, se someten a inspecciones diarias para garantizar su correcto funcionamiento e integridad estructural".